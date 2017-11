Patrascanu, Fan Courier: Cine e balaurul asta cu 7 capete, cine sunt oamenii astia? Ei sunt administratorul pe care noi i-am asezat pe niste scaune ca sa ne faca noua viata mai usoara

"Cine-i balaurul asta cu 7 capete, cine sunt oamenii astia? Ei sunt administratorul pe care noi i-am asezat pe niste scaune ca sa ne faca noua viata mai usoara, iar noi sa ne putem dezvolta afacerile, sa aducem plusvaloare! La toate conferintele de logistica vorbim de Uber, de o gramada de companii care vin cu o tehnologie extraordinara care vor schimba paradigma businessurilor clasice. Ganditi-va ca va aparea un fel de Uber in curierat si tot businessul meu sa dispara. Iata care sunt lucrurile la care noi ar trebui sa ne gandim! Nu la trecerea unoe contributii de la angajator la angajat. Avem o gramada de alte lucruri de discutat pentru ca vom ramane tehnologic in urma altor tari", a explicat marti CEO-ul Fan Courier, Felix Patrascanu, la o conferinta organizata de cursdeguvernare.ro."Noi nu suntem in stare sa adunam niste bani in buget, sa mergem la sursa evaziunii si sa luam banii! Pai credeti Dumneavoastra ca nu se stie de catre guvernantii nostri unde e sursa evaziunii fiscale? Chiar trebuie pentru asta sa biciuim toti oamenii de afaceri din Romania?", a mai adaugat Patrascanu.Potrivit executivului Fan Courier, acest administrator nu numai ca nu-si face treaba, dar "ne mai imparte in multinationale nenorocite, banci si mai nenorocite, murind de grija companiilor romanesti...haideti sa fim seriosi! Noi nu avem dialog cu ei. Noi vorbim discutii! Ii si vad frecandu-si palmele, spunand: I-am fraierit, duca-se! Aparand apoi la televiziuni cum ca au discutat cu noi".Patrascanu a admis insa ca din punct de vedere al persuasiunii, Statul e mai performant decat mediul privat. "Sunt foarte buni. Oameni buni, noi ne laudam ca am terminat facultati pe bune, ca avem doctorate pe bune, ca am facut MBA-uri pe bune si credem ca daca conducem mii de oameni, suntem foarte buni. Dar uite ca noi nu suntem in stare sa capacitam oameni care sa ne urmeze. Ei stiu! Stiu s-o faca! In momentul de fata, indiferent cat de destepti ne credem, oamenii astia s-au concentrat [e aceste lucruri si ne vor conduce in continuare", a conchis Patrascanu.Compania Fan Courier cu 5670 de oameni in tara, din care 2500 sunt in Bucuresti.