[P] Selectie de manageri de fond pentru instrumentul de capital de risc finantat prin Programul Operational Regional

Managerii de fond selectati vor avea de gestionat un buget de pana la 58,82 milioane euro din Axa Prioritara 2 "Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii" a POR, inclusiv cofinantarea din Fondul European de Dezvoltare Regionala, suma la care se adauga 25 milioane euro din resurse private administrate de catre FEI. Bugetul net disponibil pentru fondurile de capital de risc se ridica, astfel, la aproape 80 milioane euro. Fondurile create vor investi in IMM-uri cu un istoric de cel putin un an, iar finantarea va putea fi acordata pentru activitati eligibile din regiunile mai putin dezvoltate ale Romaniei (toate regiunile in afara de Bucuresti-Ilfov).

Acesta este al patrulea instrument financiar finantat din Fonduri Structurale si de Investitii si incredintat spre implementare catre FEI in perioada de programare 2014-2020 in Romania, dupa garantia de portofoliu din cadrul Programului Operational Initiativa pentru IMM si instrumentele de creditare si capital de risc din cadrul Programului Operational Competitivitate. Toate aceste instrumente lansate in 2016 se afla in stadii initiale de implementare si se asteapta ca ele sa consolideze succesul inregistrat prin initiativa JEREMIE, care a facilitat acordarea a peste 6.700 de noi imprumuturi si investitii de peste 660 milioane euro, multiplicand prin efectul de parghie cele 225 milioane euro alocate prin Programul Operational Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013.