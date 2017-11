10 avertismente transmise Guvernului de BNR, cuprinse in minuta discutiilor din Consiliul de Administratie. Din cei 9 membri, 8 au votat deciziile BNR, dar a fost unul care s-a opus

1. In trimestrul III, cresterea ratei anuale a inflatiei a fost mai alerta decat se previzionase si ca in absenta tuturor modificarilor de impozite indirecte, accize si taxe nefiscale, ea s-ar fi plasat in septembrie la 2,6%, marginal deasupra punctului central al tintei stationare.



2. Expansiunea economica din semestrul II o va depasi probabil ca dinamica anuala pe cea din prima parte a anului, anticipandu-se o accelerare a acesteia in trimestrul III, urmata de o usoara incetinire in trimestrul IV .



. 3. Exportul net este anticipat sa-si majoreze contributia negativa la dinamica PIB, in conditiile in care decalajul nefavorabil dintre variatia anuala a importurilor de bunuri si servicii si cea a exporturilor a continuat sa se accentueze in iulie-august, determinand adancirea in continuare a deficitului comercial si a celui de cont curent, cu implicatii asupra comportamentului cursului de schimb al leului.

4. A fost reiterata necesitatea rezolvarii problemelor structurale ale pietei, fiind mentionate rata inalta de inactivitate din Romania, dar si ponderea foarte scazuta a persoanelor inactive care declara ca ar dori sa munceasca, reflectand nu doar perceptia privind costul ridicat de oportunitate atasat renuntarii la asistenta sociala in favoarea angajarii, ci si accesul limitat la reteaua de transport si la sursele de informare, precum si nivelul de pregatire in general scazut sau abilitati inadecvate cerintelor actuale.



5. Incertitudinile ce marcheaza proiectiile componentelor exogene ale IPC sunt in crestere, mai ales in cazul tarifelor energiei electrice si gazelor naturale, precum si in cel al sistemului de impozite indirecte, care ar putea fi reconfigurat in contextul elaborarii/aprobarii proiectului de buget al anului 2018, deocamdata nefinalizat.



6. Membrii Consiliului au remarcat ca cresterea economica este asteptata sa consemneze in 2017 o accelerare sensibil mai puternica decat cea anticipata anterior, urmata de o temperare mai pronuntata in 2018 si o incetinire modesta in 2019, dinamica ei prognozata ramanand deasupra ritmului PIB potential in 2018, dar coborand apoi la o valoare usor inferioara. S-a aratat ca perspectiva are ca suport probabila prelungire pana in 2018 a caracterului expansionist al politicii fiscale si a celei de venituri, dar in atenuare graduala fata de 2016

7. Consumul gospodariilor populatiei isi va mari probabil mai mult contributia la cresterea economica din intervalul 2017-2018, in timp ce rolul formarii brute de capital fix ar putea ramane modest, dar in relativa crestere in raport cu precedenta evaluare. Unii membri ai Consiliului si-au reiterat preocuparea legata de acest tipar de crestere si au argumentat nevoia redresarii investitiilor, conditionata insa de absorbtia fondurilor europene si realizarea investitiilor publice, de situatia profiturilor companiilor, precum si de calitatea infrastructurii si disponibilitatea fortei de munca calificate; deosebit de importanta este si increderea investitorilor, dependenta inclusiv de evolutia fundamentelor si de predictibilitatea cadrului legislativ.

8. Numerosi membri ai Consiliului au apreciat ca actualul context reclama continuarea ajustarii conduitei politicii monetare printr-o reactie suplimentara celei de ingustare pana la amplitudinea standard de +/-1 punct procentual a coridorului ratele dobanzilor facilitatilor permanente. Dintre optiunile evaluate s-a considerat ca, in contextul dat, cea mai potrivita ar fi o schimbare a manierei de gestionare a lichiditatii din sistemul bancar de catre BNR, de natura sa consolideze influenta si relevanta ratei dobanzii de politica monetara si rolul sau de semnal, implicit transmisia impulsurilor modificarii acesteia in perspectiva.

9. Ca argumente aditionale au fost invocate riscul cresterii peste asteptari a gradului de pro-ciclicitate a politicii fiscale si a celei de venituri in 2018, sau cel de accentuare a caracterului suboptim al structurii cheltuielilor bugetare in ipoteza in care deficitul fiscal ar fi limitat totusi la 3% din PIB, dar pe seama continuarii diminuarii cheltuielilor pentru investitii, cu implicatii adverse asupra potentialului de crestere a economiei pe termen mediu, precum si a deficitului de cont curent. Au fost mentionate si incertitudinile circumscrise strategiei fiscale in general, precum si noului pachet de masuri fiscale si salariale, de natura sa deterioreze sentimentul investitorilor fata de economia si piata financiara locala si sa sporeasca prima de risc atasata, implicit sa afecteze evolutia cursului de schimb al leului. S-a facut referire si la riscurile la adresa perspectivei inflatiei venite din directia unei potentiale cresteri mai ample a costurilor firmelor, concomitent cu o restrangere a marjelor lor de profit, in principal sub influenta noilor masuri fiscale si a tensionarii pietei muncii.

10. Au fost semnalate potentiale efecte contractioniste exercitate asupra economiei - in principal pe calea afectarii costurilor si increderii mediului de afaceri, precum si a dinamicii venitului disponibil real al populatiei - de noul pachet de masuri fiscale si salariale, precum si de eventuale masuri corective suplimentare aprobate in contextul construirii proiectului de buget al anului 2018. A fost punctat de asemenea riscul prelungirii caracterului anemic al absorbtiei fondurilor europene aferente cadrului financiar 2014-2020. Din perspectiva mediului extern, a fost evidentiata posibila evolutie sub asteptari a inflatiei in zona euro, in pofida unei eventuale cresteri economice mai robuste pe termen scurt in statele europene si pe plan global.

Consiliul de administratie al BNR a decis in sedinta din 7 noiembrie, cu 8 voturi pentru si unul impotriva, ingustarea coridorului simetric format de ratele dobanzilor facilitatilor permanente in jurul ratei dobanzii de politica monetara la +/- 1 punct procentual de la +/- 1,25 puncte procentuale si, in unanimitate, gestionarea ferma a lichiditatii din sistemul bancar. De asemenea, tot cu un vot impotriva s-a votat si pentru mentinerea dobanzii-cheie la 1,75% si, in unanimitate, pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si, respectiv, in valuta ale institutiilor de credit, potrivit minutei publicate marti de BNR.