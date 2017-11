Dan Manolescu, autorul actualului Cod Fiscal: La noi, modificarile in fiscalitate se fac fie cand se schimba Guvernul, fie cand se face Bugetul/ In fiscalitate discutam putin, facem repede, dupa care ne intrebam ce-am facut!

E bine ca ne intalnim la evenimente si ca reusim sa vorbim, ca poate cineva dintre cei care decid, ne va si auzi. Principala problema vine de sus, din zona deciziei politice, nu din zona tehnica a Ministerului de Finante. Din acea zona care considera ca se bine sa se faca modificari pentru a da senzatia ca se face ceva.



Aceste modificari sunt usor de facut. Pentru ca e cea mai usoara forma de a transmite ca s-a facut ceva. Cel mai complicat e sa le aplici, a crea proceduri, a stabili reguli care sa ramana fixe un timp.



Modificarile in fiscalitate se fac fie atunci cand se schimba Guvernul, fie atunci cand se face bugetul. Atunci cand se schimba Guvernul, apar modificari pentru ca fiecare considera ca are o idee buna pe care a mai spus-o cuiva la un moment dat, dar nu a fost luat in seama si acum el ar vrea sa aplice acea idee. Cand se face bugetul, se intampla modificari pentru ca e mai bine sa ne facem planuri pe banii pe care nu-i avem decat pe banii pe care ii avem. Pana la urma, bugetul ar trebui sa plece de la ce am incasat anul trecut.

Cum pot incasarilee creste sau scadea? Pai prin inflatie, prin crestere economica (si acum o avem) si atunci mai putem pune niste venituri in plus, sau prin masuri noi pe care ar trebui sa le evaluam de la bun inceput. La noi, din aceste modificari s-a creat o parghie din care rezolvam bugetul pe hartie. Si an de an ne-am creat acest mecanism, cand lucrurile ar trebui sa stea invers: sa stam si sa discutam cum cheltuim banii!

Putem sa facem altfel? Cred ca da, dar foarte greu. Lumea incepe sa inteleaga ca nu mai e de joaca cu Codul Fiscal. Asa cum Codul Muncii sau Codul Penal sa schimba foarte greu, in fiscalitate discutam putin, facem repede, dupa care stam si ne intrebam ce-am facut si daca e bine ce-am facut!

Toate aceste modificari poate ca ar trebui dezbatute mult mai mult, inainte de a fi aplicate. Poate ca toate aceste iesiri ale oamenilor in strada, a miscarilor din ultima perioada, sa ne duca intr-un punct in care sa inteleaga toata lumea ca nu mai merge asa!

Cotat ca un profesionist al Finantelor, Dan Manolescu este fiul Mariei Manolescu, care de asemenea a fost secretar de stat in perioada 2001 - 2004 si a condus proiectul codului fiscal al Romaniei finalizat in 2003 in urma unui efort fara precedent de consultare a expertilor in domeniu si a mediului de business. "Noi am negociat atunci cu d-na Manolescu, acum cu Dan Manolescu si speram ca, daca va avea un copil sa negociem cu el viitorul Cod Fiscal", marturisea presedintele unui jucator din Big4 la o conferinta de profil.