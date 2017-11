ANALIZA ​Cresterea salariilor in sectorul public a dus la peste 10.000 de noi angajari in acest an, cele mai multe fiind la primariile locale, circa 7500. De unde vine pericolul?

Daca aceste cresteri ale numarului de salariati din sectorul public vor continua, insotite fiind de acelasi ritm al cresterilor salariale, e mai mult ca sigur ca tinta deficitului bugetar va fi depasita, ceea ce nu cred ca-si doreste nicio administratie, indiferent de culoarea ei politica.

E nevoie de reforme structurale in politica de personal din sectorul public. Exista institutii unde e nevoie de mai multi oameni intrucat volumul de munca e urias, asa cum exista institutii in care personalul e supra-dimensionat.

O reforma a salarizarii personalului ar fi si ea de dorit, reforma bazata mai mult pe criterii de performanta decat pe criterii de apartenenta politica.

La nivel local, cresterea volumului de angajari in sectorul public ar trebui insotita de unrmarirea ulterioara a unor indicatori calitativi (a crescut gradul de satisfactie al contribuabililor ca urmare a interactiunii cu functionarii publici) sau cantitativi

In ianuarie, erau 1,19 milioane de angajati in sectorul public. In iulie, aveam cu peste 10.600 mai multi, arata datele obtinute de la Ministerul Finantelor Publice. E drept, in 1989, Statul functiona cu 800.000 de bugetari, care deserveau o populatie mai numeroasa cu aproape 4 milioane de romani. Cresterile salariale din ultima perioada au functionat ca un magnet, atragand spre sectorul public un numar ridicat de salariati. In fond, la Stat salariul e sigur, vine la timp si esti "zburat" mai greu decat in mediul privat. Partea proasta e ca aceste cresteri nu sunt insotite de cresteri de performanta (sau macar de indeplinirea unor asemenea indicatori) si ca anvelopa salariala da frisoane deficitului bugetar.In imaginea de mai jos, aveti evolutia posturilor din sectorul public in acest anDaca ne uitam defalcat pe institutii, o sa observam o crestere a salariatilor la aproape toate institutiile, de la Administratia Prezidentiala (6 posturi noi), Camera Deputatilor (13 posturi noi), Inalta Curte de Casatie si Justitie (6 noi angajati), Consiliul Concurentei (7 posturi noi), Ministerul Agriculturii (237 posturi noi), dar "grosul" noilor angajari s-au facut in administratia publica locala- aproape 7500 de posturi.Iar mai jos, vedeti cresterea salariala din administratia publica vs cresterea salariului mediu net din Romania in perioada ianuarie 2016-septembrie 2017:In momentul de fata aceste salarii cresc mult mai rapid decat in sectorul privat. Daca facem o comparatie cu alte state, o sa constatam ca am avut o evolutie similara cu ceea ce s-a intamplat in Ungaria.Acum, avem cele mai mari salarii publice in Europa Centrala si de Est, ca raport al salariului din administratia publicafata de salariul mediu din economie. In Educatie suntem pe media europeana din acest punct de vedere iar in Sanatate suntem sub medie.Salariile sunt mari in administratia publica centrala. In cea locala ele sunt mici dar acolo exista o alta problema, legata de numarul de personal."In 2017 vom avea cele mai mici venituri fiscale ca raport in PIB pe care le-am avut vreodata. Doar Irlanda mai are venituri roiectate mai mici, dar acolo e o alta situatie. La ei, dupa o perioada lunga cu fiscalitate scazuta in care multe firme si-au delocalizat acolo afacerile, acum irlandezii asista la reversul medaliei; capitalurile ies.Romania va avea 25.4% venituri in PIB fata de o medie europeana de 40% din PIB. Despre ce conditii europene de viata sau calitate europeana a serviciilor publice discutam cata vreme noi suntem depasiti si de bulgari din acest punct de vedere?", explica nu demult Ionut Dumitru, seful Consiliului Fiscal.Mai jos, aveti evolutia salariului din sectorul public si cel privat, dar si o comparatie a salariiilor relative din administratia publica in tar statele europene. Salariul relativ se calculeaza ca raport dintre salariul brut dintr-un anumit sector (in cazul nostru, administratia publica) si salariul brut mediu pe economie.Ca tot veni vorba despre salariile relative, sa privim cum arata salariile relative din sectorul bugetar (vs cele din sectorul privat). Sunt din nou, cele mai mari in Romania, in cadrul tarilor din Europa Centrala si de Est (ECE)

Vezi alaturat numărul de posturi ocupate în instituțiile și autoritățile publice(fisier Excel)