Ionut Dumitru: Avem colectare sub asteptari, cresteri ale cheltuielilor sociale si ajustare a investitiilor publice

Imaginea bugetului este destul de complicata, avand o colectare a veniturilor sub asteptari, cresteri ale cheltuielilor sociale si o ajustare masiva a investitiilor publice, a declarat, miercuri, presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, intr-o conferinta organizata de Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), citat fiind de Agerpres. "Imaginea bugetului este destul de complicata in momentul de fata, cu o colectare sub asteptari a veniturilor, crestere sub asteptari a cheltuielilor sociale si o ajustare masiva a investitiilor publice. Veniturile bugetare sunt in scadere de doi ani. Am pierdut cam 2% din PIB venituri din taxe si impozite dupa reducerea de TVA, de la 8% venituri din TVA suntem astazi la 6,3% din PIB, 1,7% din PIB pierdere de venituri bugetare, in conditiile in care avem o pondere a veniturilor bugetare din taxe si impozite foarte mica, cea mai mica la nivel european, dupa Irlanda", a spus Dumitru.Potrivit acestuia, la nivelul deficitului bugetar derapajul este absolut evident si a spune ca si altii au deficite mari este complet fals."Daca ne uitam pe proiectia Comisiei Europene pentru 2018/2019, chiar si in 2017, la 3% avem proiectia pentru anul acesta, am avea deficitul cel mai mare din Europa, alaturi de Spania. In 2018/2019, conform proiectiei Comisiei Europene, vom avea de departe cel mai mare deficit din Europa. Nicio alta tara nu va mai fi la peste 3%. Noi vom avea, conform proiectiei actualizate a Comisiei Europene, 3,9%, respectiv 4,1%. Este o iesire in decor pe care pietele financiare probabil ca nu o vor ignora. 3% ar trebui sa fie deficitul maxim pe care ar trebui sa-l facem de-a lungul ciclului economic. Adica in cele mai proaste momente ale ciclului economic. Noi il facem in cele mai bune momente ale ciclului. Imaginati-va ce ar insemna anul acesta, cu o crestere economica de peste 7% si cu deficit de 3%. Este mult prea mult, un deficit mult prea mare", a atras atentia presedintele Consiliului Fiscal.