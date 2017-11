Mihai Tudose: Medicii de familie s-au transformat mai mult in contabili. De luni incercam impreuna cu Ministerul Finantelor sa reglam niste lucruri

Premierul Mihai Tudose sustine ca le da dreptate medicilor de familie care au protestat miercuri in fata Guvernului. "Chiar au dreptate si, din pacate, chiar au foarte multa dreptate. Spun din pacate fiindca sistemul este in continuare foarte greoi, foarte birocratizat si medicii de familie s-au transformat sau au fost nevoiti sa se transforme mai mult in contabili decat sa isi faca meseria", a spus Tudose dupa o discutie cu reprezentantii medicilor de familie.Premierul sustine ca vor fi cautate solutii, impreuna cu Ministerul Finantelor. "Incercam sa gasim solutii. Prima etapa este vineri, intr-o consultare pe draft, si de luni sa incercam, impreuna cu Ministerul de Finante, sa reglam niste lucruri", a spus Tudose.Cateva sute de medici de familie, dar si pacienti au protestat miercuri in Piata Victoriei, fata de subfinantarea asistentei medicale primare si fata de "imposibilitatea de practica optima a medicinii de familie", avertizand ca "sistemul va intra in colaps si va lasa milioane de pacienti fara ingrijirea medicala la care au dreptul in calitate de platitori de taxe si impozite". Premierul Mihai Tudose a discutat la Palatul Victoria cu o delegatie a medicilor de familie care protesteaza in Piata Victoriei.