​MASA ROTUNDA Ce fac si ce ar putea sa faca bancile pentru economie si companii? Economistii sefi ai primelor 3 banci comerciale, in dialog cu cititorii  HotNews.ro, luni, de la ora 9:00

Cum evolueaza investitiile statului si companiilor in economie? Exista bani in economie? Ce finanteaza bancile acum?Care sunt sectoarele care performeaza cel mai bine si care vor fi evolutiile in viitorul imediat apropiat?Vremurile bune nu pot dura la infinit, iar crizele vin periodic. Cand s-ar putea produce urmatoarea si cum am putea fi afectati? Din ce zona va veni aceasta criza?De circa doua luni, dobanda ROBOR (media dobanzii la care bancile se imprumuta intre ele si care e utilizata ca ancora la calculul oricarui credit in lei cu dobanda variabila, a cunoscut o crestere consistenta. Cum explicate aceasta crestere si care sunt estimarile Dvs pentru sfarsitul anului 2017 si respective vara lui 2018?Recent, Guvernatorul Bancii Centrale a recomandat bancherilor sa iasa si sa explice public mai des importanta sistemului bancar, iar normele interne ale bancilor sa tina cont si de perceptia clientilor. Deci, domnilor, spuneti-ne, care este rolul sectorului bancar?Care sunt principalele vulnerabilitati ale companiilor din Romania? Dar ale economiei, in structura ei? Pot bancile ajuta?Romania se imputineaza din cauza migratiei externe si a sporului natural negativ. Cum considerate ca va afecta acest lucru economia? In ce orizont de timp?

