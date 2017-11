In aceasta toamna, economia Romaniei numara aproape 59.000 de locuri de munca vacante, din care o treime in sectorul public

In trimestrul al treilea, in economia romaneasca existau 58.900 de locuri de munca neocupate (vacante), cu 5.200 mai putine fata de trimestrul anterior, a anuntat vineri Institutul National de Statistica. Rata locurilor de munca vacante a fost de 1,22%, in scadere cu 0,11 puncte procentuale fata de trimestrul precedent, mai spun statisticienii. Cele mai mari rate ale posturilor neocupate s-au inregistrat in sanatate si asistenta sociala (2,64%), urmata de administratia publica (2,61%).In industria prelucratoare s-a concentrat peste un sfert din numarul total al locurilor de munca vacante (17.000 locuri vacante), iar rata a luat valoarea de 1,43 %.Sectorul bugetar a insumat aproape o treime (32%) din numarul total al locurilor de munca vacante. Astfel, 8.700 locuri vacante se regasesc in sanatate si asistenta sociala, aproape 7.000 de posturi neocupate sunt in administratia publica, iar alte 3.000 de joburi vacante sunt in invatamant.La polul opus, cele mai mici valori atat ale ratei cat si a numarului locurilor de munca vacante s-au regasit in industria extractiva (0,15%, respectiv 0,1 mii locuri vacante).