Euro, la minimul ultimelor doua luni dupa ce Merkel a esuat in negocierile pentru obtinerea unui nou mandat de cancelar

Merkel, ai carui conservatori si-au vazut pozitia slabita dupa ce la alegerile din septembrie au castigat mai putine locuri in parlament, a anuntat ca il va informa pe presedintele german ca nu a putut forma o coalitie dupa ce Democratii Liberi, formatiune pro-business, s-a retras de la negocieri.Din aceasta cauz,a Germania a ajuns intr-o pozitie fara precedent in epoca de dupa Cel De-al Doilea Razboi Mondial, avand doar doua optiuni: ori Merkel formeaza un guvern minoritar, ori presedintele convoaca un nou scrutin.Moneda euro a scazut pe pietele asiatice, primele care au inceput luni tranzactiile, dar ulterior a mai recuperat din pierderi.Blocul politic conservator al lui Merkel va reusi probabil sa formeze un guvern minoritar, spune Steven Dooley, strateg al departamentului valute pentru Western Union Business Solutions."Vor putea sa conduca cu un guvern minoritar. Le va face treaba un pic mai dificila, dar nu cred ca este chiar o problema masiva", a adaugat acesta.Euro a scazut luni, pe pietele asiatice, cu 0.6% fata de yen si cu 0,5% in raport cu moneda americana, pana la 1,1735 dolari.