Estimarile de curs euro/leu ale economistilor primelor 3 banci din Romania: Euro va fluctua intre 4.64-4.74 lei

Florian Libocor: Circa 4.64 anul acesta la final. Vom vedea tentative spre 4.7 , dar fara ca aceste varfuri sa fie consistente, si va spun si de ce. Daca perspectiva inflatiei presupune ca autoritatea monetara trebuie sa aiba o reactie si toti asumam ca o va avea, asta presupune implicit ca diferentialul de dobanda va fi mai mare si vafavoriza intrarea de capitaluri care vor tempera posibile fluctuatii. Pentru moment, deficitele sunt in crestere accelerata, dar sunt inca la niveluri gestionabila. Am incredere in leu. Am spus-o intotdeauna ca am incredere in leu si cntinui sa am incredere in moneda nationala.

Horia Braun: La nivelul presiunilor, exista o asemenea presiune de depreciere. Exista si aceasta schimbare de paradigma din partea BNR dinspre a tine dobanzile pe o plaja ceva mai larga in jurul dobanzii de politica monetara pe care au schimbat-o, semnaland ca vor sa ancoreze tot mai bine dobanzile din piata la dobanda cheie. Guvernatorul a semnalat o flexibilitate ceva mai mare legat de curs. S-ar utea sa vedem o volatilitate mai mare a cursului. Depinde si contextul extern..undeva un 0.5% fata de nivelul de astazi, in sensul mai degraba al deprecierii.

"Ne indreptam spre nivelul de 4.65-4.7 lei/euro, cu perspectiva unui curs mediu anual al euro de 4.56 lei in 2017.Vedem de asemenea un curs mediu anual 4.65 lei/euro anul viitor, cu posibilitatea atingerii unui curs maxim de 4.74 la inceputul anului viitor, in primul trimestru", a declarat luni, Andrei Radulescu, economistul sef al Bancii Transilvania, in cazul unei intalniri online pe care a avut-o alaturi de Horia Braun, economistul sef al BCR si de Florian Libocor, economistul sef al BRD, cu cititorii HotNews.ro. La randul lui, Horia Braun a spus ca estimeaza pe o posibila depreciere a leului la finele acestui an cu 0.5% (asta insemnand un curs de 4.66 lei/euro-n.red) la finele anului, iar Florian Libocor estimeaza un 4.64 lei/euro la final de an.

