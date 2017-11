Cat de plauzibil este ca Romania sa fie lovita de o noua recesiune?

Economistul sef al Bancii Transilvania, Andrei Radulescu, spune- intr-o intalnire online pe care a avut-o cu cititorii HotNews.ro alaturi de Horia Braun, economistul sef al BCR si de Florian Libocor, economistul sef al BRD- ca nu se va incheia acest deceniu fara sa ne loveasca iar recesiunea. Economistul sef al BRD, Florian Libocor, estimeaza ca 2019 va fi anul de dinaintea recesiunii. Care ne poate lovi si mai repede, insa. Cel mai optimist este rimul economist al BCR, Horia Braun. "Vad mai putin probabila venirea unei recesiuni efective pana in 2020. Romania e clar ca e din ce in ce mai bine integrata in economia europeana si globala. Nu cred ca vom asista la o recesiune in Romania in conditiile in care economia europeana o duce bine", spune Braun.: Daca privim spre trecut, spre ultimele trimestre, Romania a avut o crestere economica cu un nivel foparte ridicar. Practic am avut un nivel de accelerare, sustinut de mixul relaxat de politici economice, ce ne-a adus la nivelul de dinainte de criza. Procesul de accelerare a fost insotit de intensificarea deficitelor gemene, asa numitele dezechilibre: fie ca vorbim despre dezechilibrul intern, situatia finantelor publice, fie ca vorbim despre pozitia Romaniei in raport cu mediul extern, respectiv deficitul de cont curent. Urmarea acestor acumulari de dezechilibre si a tensiunilor din spatiul public, presiunea pe cursul de schimb s-a intensificat si ati vazut in ultima perioada - practic vorbim de un curs euro-leu la maxime istorice.Una este trecutul, ceea ce s-a intamplat in ultimul trimestru, alta pozitie avem in ceea ce priveste viitorul, fie ca vorbium de termenul scurt fie de termenul mediu si lung. Ne asteptam la o decelerare a dinamicii economiei, dat fiind ca in ciclul economic postcriza pe de o parte am asistat la o accelerare economica in care am avut o divergenta intre accelerarea consumului si cvasi stagnarea investitiilor, iar pe de alta parte si in plan global se acumuleaza semnale de maturitate pentru ciclul economic post criza.Una este trecutul, intr-adevar datele indica ritmuri de crestere economica apropiate de cele consemnate in 2008; pe de alta parte perspectivele pe termen scurt si mediu sunt de decelerare.Este plauzibil, noi discutam despre o recesiune in adevaratul sens al cuvantului, nu tehnica. O recesiune tehnica inseamna sa ai 2-3 semestre consecutive cu crestere negativa, sau contractia PIB-ului. Noi vorbim despre o reala posibilitate de contractie, intrarea in recesiune efectiv, de vreo 2 ani incoace - noi intre noi, in echipa de analiza. Avem cateva argumente, insa ceea ce a reoiecit si a ramas pana acum ca fiind o realitate, din punct de vedere al perspectivelor, s-ar putea ca 2019 sa fie ultimul an de crestere econonomica, 2020 sa vina cu contractia si trebuie sa va mai spun ca discutand si cu alti colegi din sfera economica, am inteles ca as fi unul dintre optimisti. Este foarte posibil sa se intample mai repede.Primul argument este tocmai aceasta crestere economica neasteptata, mai mare chiar decat cea din anul 2008, anul de gratie de dinaintea ultimei recesiuni.Pe de alta parte, inca un argument, nu poti sa asumi ca vei creste constant. Este nesustenabil atata vreme cat tu ca stat de circa 10-12 ani reduci investitiile constant, mai mult sau mai putin. Nu poti sa pleci de la premisa ca poti sa dezvolti o economie vanzand pizza unul altuia. Consumul este o componenta insa mai avem si alte componente, spre exemplu, cea externa, care s-a miscat destul de bine la un moment dat, a fost pozitiva in 2015, ceea ce ar fi bien sa se repete. Cuvantul cheie este diversificarea: sa diversifici produsele, sa diversifici pietele, sa diversifici tot. daca ramai pe un singur produs, pe o singura piata, sau, in fine, pe un singur produs principal si o singura piata principala, cum noi suntem acum in raport cu mediul extern - exportam in proportie de 70% spre piata europeana - riscurile sunt un pic mai mari decat in situatia in care ai avea mai multe piete pe cares a exporti, putand sa jonglezi cu acele piete in momnetul in care una intra in contractie.Daca domnul Libocor este optimist, inseamna ca eu sunt super optimist. Vad mai putin probabila venirea unei recesiuni efective pana in 2020. Romania e clar ca e din ce in ce mai bine integrata in economia Europeana si globala. Nu cred ca vom asista la o recesiune in Romania in conditiile in care economia europeana o duce bine, iar economia europeana anul acesta a dus-o foarte bine, a avut un ritm de crestere peste asteptari, si probabil peste ritmul potential si perspectivele pentru 2018 sunt similare. In economia globala asistam la o revenire destul de bine sincronizata a aproape tuturor economiilor din lume, chiar si a acelor care au avut recesiune in perioada recenta.Bineinteles ca exista riscuri, insa nu vad riscul unei recesiuni globale sau a unei recesiuni intr-o economie importanta din lume ca fiind foarte ridicat in urmatorii 2-3 ani.In acest context, intr-adevar Romania acumuleaza niste dezechilibre, pe langa deficitele de care vorbeau colegii mei, avem si o revenire a inflatiei care ar trebui foarte atent monitorizata pentru ca exista riscul sa derapam si de pe traiectoria asta. Se pot acumula niste asteptari inflationiste care fac foarte greu sa revenim la niste cresteri reduse de pret.Cu aceste dezechilibre economice, nu vom putea sustine o crestere economica de peste 4-5% pe termen mediu si lung. Insa daca e sa existe o corectie, nu cred ca va fi de genul recesiune, - sigur o recesiune tehnica, de 1-2 trimestre este posibila. As vedea o aterizare mai lenta. Depinde mult de coordonatele politicii economice, politica monetara, politica fiscala. Mi-as dori sa trecem cu ambele politici intr-o zona anticiclica, sa nu mai punem benzina pe foc cand lucrurile merg bine ca sa ne pregatim atunci cand avem niste socuri nefavorabile sa putem sa ajutam economia sa isi revina, si pe plan monetar si pe plan fiscal.Voiam sa mai adaug un singur lucru, apropo de vulnerabilitati. Pana acum ne-am uitat doar la cifre, mai exact la rezultante ale unor cifre.Mai avem o problema majora, piata fortei de munca. Este o problema care poate sa reprezinte un declic, entru ca este extrem de dezechilibrata - exista judete in nordul Moldovei si in sudul tarii cu somaj de 10% si exista o zona de vest cu somaj negativ. Este un dezechilibru major - intre zero si 10 este mult. Pe de alta parte, plecarea fortei de munca din tara nu este un proces care sa se finalizat, dimpotriva, din cate am inteles, ceea ce nu e un lucru bun. A-i readuce pe cei care au plecat in tara este un lucru nobil, insa ramane la nivel de deziderat in conditiile actuale.