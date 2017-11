Aproape toti romanii recunosc ca e esential sa citesti un contract care ti se intinde pentru a-l semna, dar jumatate recunosc ca mai semneaza si fara sa se uite peste el (sondaj)

Desi majoritatea covarsitoare a romanilor (96%) admit ca e important sa citesti foarte atent un contract (fie ca este vorba despre un contract pentru achizitia locuintei sau pentru vanzarea unor bunuri, despre un contract de credit sau despre contractul de munca) inainte de a-l semna, doar 67% spun ca citesc cu atentie contractele de fiecare data, iar putin peste jumatate (54%) recunosc ca cel putin o data au semnat fara sa-l citeasca, potrivit rezultatelor unui sondaj la nivel national, pe un esantion de 1.218 respondenti.Doua treimi dintre participantii la sondaj- desfasurat de Provident Financial- spun si ca fiecare semnatura este importanta, inclusiv cele pe documente uzuale cum ar fi procese verbale, facturi sau copii dupa documente originale si ca acorda mare atentie atunci cand semneaza un document. In acelasi timp, 4 din 5 spun ca nu au lasat pe altcineva sa semneze in locul lor, indiferent de document, si nici nu ar fi de acord sa faca acest lucru in viitor.Cea mai importanta semnatura din viata unei persoane este cea de pe contractul de credit, sustin 26% dintre respondentii la sondajul Provident, in timp ce alti 25% cred ca semnatura pe certificatul de casatorie este cea care conteaza cel mai mult. In acelasi timp, 19% considera importanta semnatura de pe contractul de vanzare a unui bun personal, 13% pe cea de pe certificatul de nastere al copilului, 11% sustin ca este semnatura de pe contractul de cumparare a unui bun personal, iar 8% cea de pe contractul de munca.In acest context, pentru 64% dintre romani este important sa stie ca institutia financiara de la care au luat sau se gandesc sa ia un imprumut actioneaza responsabil atunci cand ofera produse financiare clientilor sai.Cercetarea Provident face parte dintr-o campanie de creditare responsabila lansata recent, prin care compania isi propune sa creasca gradul de constientizare a consumatorilor de produse financiare si sa-i sprijine sa se informeze despre ce presupune o decizie responsabila de imprumut.Sondajul a fost desfasurat online in octombrie 2017, pe un esantion de 1.218 respondenti din toata tara, dintre care 59% sunt angajati si 5% sunt antreprenori. Doar 22% au luat in ultimii cinci ani un imprumut de la o institutie financiara nebancara cum este Provident.