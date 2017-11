Un bucurestean care avea mai multe procese cu banca pentru un credit in franci elvetieni, a reusit in doua luni solutionarea gratuita a cazului la Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar

Un bucurestean care a pornit mai multe procese impotriva bancii la care avea un credit in CHF garantat cu ipoteca, a reusit in doua luni solutionarea cazului la Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), fara avocat si fara sa plateasca nimic. Omul luase imprumutul in anul 2008 si de doi ani era in procese cu banca."In urma negocierilor dintre reprezentantii bancii, consumator si conciliatorul CSALB, s-a facut conversia creditului din CHF in RON, dobanda anuala a scazut de la Libor + 6,77% la Robor +3% , iar soldul s-a diminuat cu aproape 21.000 de CHF. Dupa toate aceste modificari, rata lunara a scazut de la 3.800 de lei pe luna, la 2.400 de lei, atat consumatorul cat si banca declarandu-se multumiti", arata reprezentantii CSALB.Dupa ce a acceptat solutia la CSALB, consumatorul a renuntat la procesele in instanta. Este al patrulea consumator care cere amanarea unui termen al procesului pentru a incerca solutionarea amiabila prin Centrul SAL Bancar si care obtine o solutie favorabila."A fost un caz dificil pentru ca existau pe rolul instantei de judecata aceste procese, unul fiind deja in calea de atac a apelului, castigat de banca in prima instanta, iar solicitarile consumatorului erau complexe, pentru ca a cerut atat restituirea unor sume importante de bani, prin reducerea soldului, cat si conversia creditului din CHF in RON. Pe fondul actiunilor in instanta, cel mai greu a fost ca, la inceputul concilierii, sa se inteleaga specificul acestei proceduri de solutionare alternativa, in cadrul careia nu se discuta in drept, ci se negociaza, pe baza de interese concrete, pentru identificarea unei solutii practice de reducere a soldului si de stabilire a noii dobanzi, reciproc avantajoase. Un punct critic l-a constituit si faptul ca negocierea dobanzii la creditul in RON s-a facut chiar pe fondul cresterii semnificative a Robor-ului, astfel incat era necesar ca acest element sa fie luat in considerare de consumator si sa se evalueze situatia, pe baza unor grafice simulate si a unor scenarii stres. Pana la urma am reusit sa ajungem la o cale de mijloc in care ambele parti sa fie multumite", a declarat doamna prof. univ. av. Marieta Avram, conciliator CSALB.Centrul SAL Bancar a primit, pana acum, aproape 400 de cereri conforme, dintre care mai mult de jumatate sunt transformate in dosare, aflate in diverse stadii de solutionare, iar aproape 100 de cazuri s-au finalizat prin procedura de conciliere.Consumatorii solicita, in general, eliminarea si restituirea comisioanelor de risc/administrare/monitorizare/acordare percepute pentru un credit, rescadentarea/reesalonarea creditului cu diminuarea ratei lunare, scaderea dobanzilor si restituirea unor sume, reducerea soldului si conversia creditelor din CHF in LEI sau eliminarea unor clauze din contracte.