Academia de Studii Economice din Bucuresti in Shanghai Ranking

Shanghai Ranking, cel mai prestigios "clasament" al universitatilor din intreaga lume inscrie la sectiunea economica pe pozitiile 151-200 Academia de Studii Economice din Bucuresti. Prezenta in acest top reprezinta recunoasterea stiiintifica pentru institutele de invatamant superior ale lumii, un "cec in alb" acordat calitatii procesului de studiu si de cercetare desfasurate in cadrul acestora. Realizat pe baza unor criterii de performanta riguroase si prin consulatrea a mai mult de 200 de lideri din domeniul academic din intreaga lume, Topul Shanghai din anul 2017 cuprinde pe primele pozitii Universitatea din Chigaco, Universitatea Harvard si Universitatea Barkeley din California, toate din SUA.Primele universitati din Europa apar la pozitiile 8, 12 si 16 prin London School of Economics and Political Science, respectiv Universitatea din Cambridge si Universitatea din Oxford (toate din Marea Britanie).Pe pozitia 17 se afla Toulouse Scool of Economics, singura universitate franceza care a dat un premiat Nobel in Economie, in 2014, prin chiar presedintele sau, Jean Tirole. Cea mai veche universitate a lumii, Universitatea din Bologna (fondata in 1317!) tine inca pasul cu stiinta moderna plasandu-se pe pozitiile 76-100. O alta universitate celebra, Sorbona din Paris, o regasim pe pozitiile 101-150.In grupul care cuprinde si ASE-ul din Bucuresti, apar multe nume mitice ale lumii universitare, precum Ecole Polytechnique, din Paris, Universitatea de Stat din Yowa (SUA), Universitatea din Barcelona (Spania), Institutul Federal de Tehnologie din Lausanne (Elvetia), Shanghai Jiao Tong University (China) Yonsei University (Japonia) etc. Topul cuprinde 300 de universitati.