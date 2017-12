Guvernul aloca fonduri de peste 144 milioane lei pentru plata salariilor in invatamant

Hotararea de Guvern prevede repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat, inclusiv pentru invatamantul special si centrele judetene de resurse si asistenta educationala.Astfel, suma de 5,282 milioane lei se aloca pentru pentru plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora pentru finantarea unitatilor de invatamant special si din centrele judetene de resurse si asistenta educationala. Suma de 2,5 milioane lei se repartizeaza pentru asigurarea platii transelor aferente hotatarilor judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant special si din centrele judetene de resurse si asistenta educationala.De asemenea, administratiile locale vor primi 136,72 milioane lei, din care 87,72 milioane lei pentru plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, iar 49 milioane lei pentru plata transelor aferente hotararilor judecatoresti stabilite in favoarea personalului din unitatile de invatamant preuniversitar de stat.