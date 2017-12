Revolutia fiscala - bilant preliminar inainte de sarbatori

Subiectul care a tinut mediul de afaceri pe jar in ultimele luni pare ca se apropie de o finalitate. Caruselul TVA split a pornit cu aplicare universala, amenzi disproportionate si incalcarea legislatiei europene. Initiativele de temperare a acestor reglementari au tinut cateva luni, urmare a presiunilor mediului de afaceri si negocierilor constante cu autoritatile fiscale si factorii decizionali. Legislatia a trecut prin diferite forme: pana a fost publicata in Monitorul Oficial, s-a aflat in dezbatere in comisiile Senatului si ale Camerei Deputatilor sau a fost aprobata in plenul Camerei Deputatilor.Asadar, o serie de intrebari sunt in discutie pe tema TVA split in momentul de fata:Ce forma va fi in vigoare la 1 ianuarie 2018? Cum va afecta aceasta forma societatile? Ce amploare vor avea modificarile asupra sistemelor ERP ale companiilor? Care sunt investitiile materiale pe care acestea trebuie sa le faca? Cat de mult ingreuneaza mecanismul split TVA activitatea companiilor si ce resurse trebuie implicate? Ce aspecte tehnice au ramas neacoperite? Sunt amenzile pentru neaplicarea sistemului conforme cu legislatia? Care sunt consecintele daca Presedintele nu promulga proiectul de lege, astfel incat legislatia sa fie modificata la 1 ianuarie 2018?De asemenea, o serie de modificari ale Codulul fiscal au fost introduse prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2017. In acest context, au fost foarte multe discutii in mediul de afaceri in ceea ce priveste inoportunitatea multora dintre aceste modificari legislative.Una dintre cele mai relevante modificari se refera la regulile privind deductibilitatea cheltuielilor cu dobanda, care se modifica semnificativ incepand cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a transpunerii Directivei privind combaterea evaziunii fiscale. Conform formei publicate in Monitorul Oficial a actului legislativ, platitorii de impozit pe profit ¬ cu exceptia entitatilor independente ¬ vor putea deduce costurile excedentare ale indatorarii in limita a 200.000 Euro plus 10% din indicatorul EBITDA ajustat in scopuri fiscale.In acest moment, Legea pentru aprobarea OUG nr. 79/2017 este in dezbatere in Parlament, unde se preconizeaza ca va suferi o serie de modificari, printre altele propunandu-se majorarea limitelor de deductibilitate la nivelurile maxime prevazute de Directiva privind combaterea evaziunii fiscale ¬ anume 3.000.000 Euro plus 30% din indicatorul EBITDA.Reamintim ca regulile aplicabile pana la data de 31 decembrie 2017 prevad cheltuielile cu dobanzile deductibile limitat, cu unele exceptii, in functie de doua criterii: rata dobanzii aferente imprumutului respectiv (in RON sau in valuta) si gradul de indatorare al contribuabilului.Statele membre UE trebuie sa transpuna prevederile acestei Directive, Romania optand chiar sa o faca mai devreme decat data limita propusa de aceasta. Directiva ofera o serie de optiuni si o oarecare flexibilitate statelor membre in implementarea masurilor propuse, asa incat este interesant de urmarit in ce masura Romania va reusi sa faca alegerile potrivite pentru a crea un cadru fiscal atractiv pentru companiile locale si potentialii investitori straini.In plus, Ordonanta de Urgenta aduce modificari in ceea ce priveste impozitul pe veniturile microintreprinderilor, in sensul ca se introduce obligativitatea aplicarii acestui sistem pentru persoanele juridice romane cu o cifra de afaceri anuala de sub 1 milion de Euro. Aceasta masura va avea un efect negativ in sensul descurajarii start-up-urilor, deoarece va face imposibila recuperarea pierderilor fiscale inregistrate in general in faza de investitie. Totusi, in urma dezbaterilor din Parlament, este posibila pastrarea caracterului optional, in anumite conditii, a acestui sistem de impozitare, dupa cum se intampla si pana la 31 decembrie 2017.Mai este si problema spinoasa a transferului contributiilor, unde aspectele fiscale sunt pana la urma destul de clare. Ce nu este clar insa, este modalitatea practica de implementare ¬ multecompanii osciland intre simpla crestere a salariului brut si acordarea unor indemnizatii / bonusuri lunare in locul unei asemenea cresteri.Sunt mai multe intrebari si pe marginea re-criminalizarii unor fapte precum retinerea dar si nevirarea unor impozite la bugetul de stat.Vom aborda astfel de aspecte practice cum sunt cele de mai sus, dar si multe altele in cadrul Conferintei anuale de fiscalitate a EY Romania din 18 ianuarie 2018.