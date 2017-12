Zamfir, PNL: Solicitam premierului Tudose sa denunte Protocol ul dintre BNR si Guvern/BNR a actional ilegal  timp de 27 de ani

BNR incearca demersuri de intrare in posesia terenurilor. Primaria respinge cererea iar in 2014, ICCJ definitiv si irevocabil, patrimoniul detinut de BNR inainte de 1948 nu mai apartine Bancii, iar Banca nu mai poate invoca acte de dinaintea anului 1948. Intr-un mod foarte suspect, Oficiul de Cadastru intabuleaza 9.7 hectare fara ca BNR sa probeze continuitatea proprietatii. Cel mai grav lucru este ca premierul Tudose stie si il aproba pe Isarescu. In trecut, atat premierului Ponta cat si lui Ciolos, Isarescu le solicitase 35 de milioane de euro si invoca BNR un raport de evaluare pe care nu l-am vazut niciodata

Solicitam premierului Tudose sa denunte acest Protocol care este in primul rand ilegal iar in al doilea rand BNR nu si-a respectat obligatiile asumate de acel protocol.

BNR, in deplina cunostinta de cauza si cu complicitatea unor institutii, a actional ilegal timp de 27 de ani.











Si mai stie dl Tudose ca BNR a mai solicitat si doua cladiri. BNR incearca acum sa promoveze un proiect de lege care ar promova o frauda, intrucat BNR nu a avut niciodata drept de proprietate.

Ion Tiriac:

Ii multumesc d-lui Zamfir ca s-a autosesizat. Si ma intreb cum dumnezeu alte institutii ale statului nu se auto-sesizeaza?

Aveti la aceasta masa atat pe numarul 1 in lume la baieti cat si numarul 1 la fete. Timp de 27 de ani am avut turneu de tenis. Veneau televiziuni din zeci de tari sa filmeze

Noi cerem ca imediat sa se reintoarca acest club la Stat. Eu platesc pe o gradina de 9000 de metri patrati, o chirie de 30.000 de euro pe luna.



Sa plateasca si BNR chirie, asa cum platesc si eu ca persoana fizica. Ca toti avem si drepturi si obligatii

Sportul a ajuns la o,ooo si ceva din PIB la buget.

Noi nu venim cu scenarii, ci cu fapte

La BNR sunt oameni destepti, dar ei sunt acolo ca sa se ocupe de banci si de moneda nationala. Chiar si Banca Europeana a spus: "terminati cu businessul!"











Daniel Zamfir:

BNR a intabulat intr-un mod foarte suspect doar 9.7 hectare din cele 17 hectare cat are intregul complex. Cu diferenta dintre cele 9.7 hectare si cele 17, avem o problema. Nu exista niciun act care sa probeze ca e proprietatea BNR!

Ion Tiriac: Dar acea intabulare nu e legala! Si asta in opinia unor experti in lege! Documentele o sa le dam presei, dar vrem baza inapoi!

Ilie Nastase:

Pntru mine, clubul acesta a fost viata mea. M-am nascut acolo, am inceput sa joc tenis acolo, Tin minte ca aveam 3 ani si mergeam dezbracat acolo, ca nu aveam nici chiloti nici altceva nimic.

Daca clubul acela dispare, si vad ca dispare urat, e ca si cum mi-ar taia cineva piciorul stang!

Ministrul de Interne al Romaniei nu a putut intra acolo, va rog sa ma credeti!

Sa ne dea baza inapoi!

George Cosac:

Nu mai avem unde juca. Este extrem de important ca baza sa revina sportului. La Primarie sau la Ministerul Sporturilor, cineva trebuie sa preia aceasta baza.



Camelia Potec:

Azi noapte m-am intors de la Europene, unde Romania a avut 3 sportivi. Asta ne da sansa sa putem visa mai departe. Din cei 3 sportovi, doi se pregatesc in strainatate. Si e trist acest lucru. Trebuie sa le oferim sportivilor nostri conditii aici, in tara. Si copiilor nostri, sansa de a face miscare aici. E trist ca azi se vorbeste aici despre o baza sportiva care nu poate fi folosita!



Bogdan Stelea:

Stiu Parcul cu Platani din copilarie. Treceam pe langa acest parc si ma intrebam de ce nu se mai intampla nimic acolo. Sa avem o asemenea baza in mijlocul Bucurestului si sa nu o putem folosi. Eu m-am format ca jucator pe terenurile de acolo. Azi am aflat mai in amanunt anumite lucruri si sunt consternat ca s-a ajuns intr-o asemenea situatie.