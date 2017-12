Ion Tiriac da in judecata, ca cetatean, Banca Nationala pentru Arenele BNR. Tiriac: De 16 ani, de 15 ani de 12 ani, tot vorbesc cu Isarescu si ii fac propuneri...

"Dau in judecata BNR in calitate de cetatean. Eu, ca cetatean roman. Federatia de Tenis e alaturi de mine. De 16 ani, de 15 ani de 12 ani, tot vorbesc cu Isarescu. I-am si facut de 100 de ori propuneri: ori sa-l bagam intr-o Fundatie si sa ramana al Fundatiei nu al meu personal... Dadeam si bani pentru revigorat, pentru facut tot ce trebuie...", a declarat luni pntru HotNews Ion Tiriac, dupa o conferinta de presa organizata la Senat, cu privire la soarta Arenelor Romane."Sunt documente pe care noi le-am prezentat Judecatoriei Bucuresti astazi, deci astazi incepem procesul impotriva Bancii Nationale a Romaniei. Cine suntem? Suntem niste sportivi care am fost, niste sportivi care suntem si, daca este nevoie, in urmatoarele saptamani, pot sa adun pana la 200.000 de semnaturi ale sportivilor care vor fi", a mai adaugat omul de afaceri Ion Tiriac. El a venit luni insotit de Simona Halep, Ilie Nastase, Camelia Potec, George Cosac, Florin Segarceanu si Cosmin Fodor.Disputa cu privire la Arenele BNR dureaza de cateva luni, Banca Centrala sustinand ca detine dreptul de proprietate al Arenelor (), in vreme ce senatorul liberal Daniel Zamfir sustine ca Protocolul in baza caruia BNR a primit acel complex