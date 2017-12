Sondaj BNR printre bancheri: Pentru populatie, creditele de consum ar putea fi inasprite "semnificativ" in aceasta iarna/ Riscurile asociate firmelor din domeniul constructii si energie au crescut

SECTORUL COMPANIILOR

Standardele de creditare s-au inasprit intr-o anumita masura fata de perioada anterioara pentru toate categoriile de creditele acordate, indiferent de maturitatea acestora sau de dimensiunea companiilor. Pentru trimestrul urmator (T4/2017) institutiile de credit se asteapta la o mentinere constanta a standardelor de creditare, atat la nivel agregat, cat si in structura.



Termenii creditarii s-au mentinut la un nivel constant comparativ cu perioada anterioara.

Cererea de credite a cunoscut un avans semnificativ in T3/2017 pentru toate segmentele, in special pentru imprumuturile pe termen scurt acordate companiilor de talie mare. In contextul in care cererea de credite s-a majorat pentru al noualea trimestru consecutiv, se contureaza necesitatea largirii sferei de creditare a bancilor catre sectorul companiilor, in vederea unei cresteri sustenabile a intermedierii financiare. Pentru T4/2017 se preconizeaza o crestere moderata a cererii provenite din partea companiilor. Rata creditelor solicitate de catre companii si respinse de banci a fost relativ constanta in comparatie cu trimestrul anterior.



Riscurile asociate companiilor au inregistrat o serie de fluctuatii: acestea au crescut pentru sectoarele constructii si energie, in timp ce companiile care activeaza in industrie sunt percepute ca avand un risc diminuat marginal fata de trimestrul anterior.



SECTORUL POPULATIEI

In T3/2017, standardele de creditare au fost relaxate moderat in cazul creditelor ipotecare acordate populatiei si au fost inasprite cu aceeasi intensitate in cazul creditelor de consum. Pentru urmatorul trimestru, institutiile de credit estimeaza mentinerea constanta a conditiilor de creditare pentru imprumuturile destinate achizitiei de locuinte si terenuri, in timp ce pentru creditele de consum, acestea prognozeaza o inasprire semnificativa a standardelor de creditare.



Termenii creditarii au continuat sa evolueze mixt si in T3/2017. In cazul ambelor segmente de creditare destinate populatiei, bancile autohtone au inasprit semnificativ, respectiv moderat, cerintele cu privire la gradul de indatorare, respectiv spread-ul ratei medii de dobanda a creditului fata de ROBOR la 1 luna. Spre deosebire de acestea, ponderea maxima a creditului in valoarea garantiei ipotecare (LTV) si costurile creditarii altele decat dobanzile pentru creditele ipotecare si, respectiv, plafonul maxim pentru valoarea creditului in cazul imprumuturilor de consum au fost relaxate semnificativ, respectiv moderat.



In T3/2017, cererea de credite s-a majorat moderat in cazul creditelor destinate achizitiei de locuinte si terenuri, in timp ce in cazul creditelor de consum acordate populatiei, aceasta a ramas constanta fata de nivelul din trimestrul anterior. Pentru urmatoarele 3 luni, institutiile de credit anticipeaza cresterea marginala a cererii de credite ipotecare si mentinerea constanta a acesteia in cazul creditelor de consum. Rata solicitarilor respinse de catre banci a ramas constanta fata de evolutiile din trimestrul anterior pe ambele segmente de creditare destinate populatiei.

Bancile au relaxat in aceasta toamna standardele de creditare pentru imprumuturile destinate achizitiei de locuinte si terenuri acordate populatiei si le-au inasprit pe cele pentru creditele de consum, potrivit sondajului BNR publicat luni. Pentru iarna lui 2017, bancile estimeaza mentinerea constanta a standardelor de creditare in cazul creditelor ipotecare, in timp ce pentru creditele de consum este prognozata o inasprire semnificativa a acestora, se mai arata in documentul publicat aici (sau in atasament)Ce mai arata documentul:Bancile prognozeaza ca, in cazul firmelor, standardele de creditare se vor mentine la nivelul actual si in T4/2017.Cererea de credite destinate achizitiei de locuinte si terenuri acordate populatiei s-a majorat in T3/2017 intr-un ritm moderat, in timp ce in cazul creditelor de consum, aceasta a ramas relativ constanta fata de trimestrul anterior. Cererea provenita din partea companiilor a continuat sa avanseze semnificativ, conform asteptarilor formulate de banci in trimestrul anterior.Pentru urmatoarele 3 luni, institutiile de credit prognozeaza o crestere marginala a cererii in cazul creditelor ipotecare si mentinerea constanta a acesteia in cel al creditelor de consum acordate populatiei. Pentru segmentul companiilor nefinanciare, bancile anticipeaza ca in urmatoarele trei luni sa asiste la o continuare a majorarii cererii de credite, insa la un nivel moderat.

Reamintim ca recent, Florian Neagu, directorul adjunct al Direcţiei de Stabilitate Financiare, tragea un semnal de alarmă asupra vitezei cu care cresc împrumuturile acordate populaţiei şi sugera că s-ar putea impune un plafon pentru gradul de îndatorare al clientului, daca se va depasi pragul de alerta. In prezent s-a trecut dincolo de pragul de semnal. Printre masurile avute in vedere si care au mai fost luate in trecut se numara si limitarea gradului de indatorare. "Noi am introdus in 2004 doua instrumente-Loan To Value- LTV (avansul pe care trebuie sa-l aduci daca vrei un credit) si Debt Service To Income (cat sa fie rata fata de salariu). Si am pus niste plafoane. Atunci s-a considerat ca cele doua instrumente afecteaza libera circulatie a capitalurilor si am fost incurajati sa scapam de ele. Si am scapat. Acum, exact aceleasi instrumente sunt re-denumite masuri macroprudentiale si suntem incurajati sa le luam", spunea Neagu.