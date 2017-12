Compania Nationala Posta Romana lanseaza serviciul online MyAWB, care permite clientilor sa renunte total la formularele completate de mana, in schimbul unei solutii rapide, pe internet. Serviciul este disponibil pe site-ul companiei, aceasta asteptandu-se la reducerea masiva a timpilor de asteptare pentru clientii cu acces la internet.Cum functioneaza MyAWB in 5 pasi:1. Iti faci cont pe MyAWB, in doar cateva minute.2. Alegi serviciul de trimitere.3. Aplicatia iti comunica pretul si iti genereaza AWB-ul cu cod de bare.4. Te asteptam la oficiile abilitate cu coletul sau scrisoarea pe care vrei sa le trimiti si AWB-ul generat de aplicatie.5. De restul ne ocupam noi.Clientii Postei Romane sunt incurajati sa foloseasca aplicatia MyAWB pentru ca economisesc timp pretios si ne ajuta si pe noi sa reducem timpii de asteptare in toate oficiile abilitate MyAWB. De acum totul devine mult mai simplu, clientii avand posibilitatea sa expedieze mai rapid trimiterile. Scanarea codului de bare dureaza doar cateva secunde si introduce automat in sistem toate datele necesare. "Noi ne asiguram ca expeditia ajunge la destinatie. Anterior acestui serviciu, clientii erau obligati sa completeze cu pixul, pe hartie, datele de expeditie, iar oficiantii Postei Romane sa transcrie in sistem, manual, aceleasi date", se arata in comunicatul Postei.Dezvoltarea aplicatiei online MyAWB s-a facut cu resurse proprii, mai spun reprezentantii Postei. "Am incercat sa facem o aplicatie foarte utila pentru clientii nostri, cu scopul bine stabilit de a proiecta o imagine de profesionalism si eficienta a operatorului national de servicii postale, in piata. Serviciul MyAWB functioneaza, in acest moment, doar in oficiile postale abilitate. Clientii sunt rugati sa verifice lista oficiilor, inainte sa se prezinte la ghiseu. In functie de feed-back-ul pe care il vom primi, in perioada urmatoare, atat din retea, cat si de la clienti, vom lua decizia de a extinde serviciul MyAWB", se mai arata in comunicat.