BCR nu va inaspri conditiile de creditare pe segmentul creditelor de consum. Banca se va concentra sa recucereasca IMM-urile, acolo unde principalul competitor (BT) e lider de piata

Optimizarea retelei de unitati BCR: 33 de unitati cashless pana la finele lui 2017 si 50 de milioane de euro investitii in perioada 2018-2020

Proiectele programate pentru perioada urmatoare: Refacere unitati sub concept DAC (Dynamic Advisory Concept), 26 unitati tip A (sucursale judetene), 7 deschideri, din care 32 de unitati tip B si C si 125 unitati tip C standard transformate in unitati Cashless pana in 2018



BCR nu are in vedere inasprirea conditiilor de creditare pe segmentul creditelor de consum, simtindu-se confortabil cu gradul mediu de indatorare de 48%, cat este in prezent, a declarat marti Dana Demetrian, Vicepresedinte Retail & Private al BCR. Reamintim ca recent, directorul adjunct al Directiei de Stabilitate din BNR spunea ca nu mai exista mult spatiu de crestere in zona creditului acordat populatiei, mentionand ca BNR ar putea apela la plafonarea gradului maxim de indatorare. Vicepresedintele celei mai mari banci locale, a prezentat marti si elemente din strategia bancii pe anul viitor, precizand ca se vor concentra cu foarte mare atentie pe zona microintreprinderilor, acolo unde lider de piata este in prezent principalul competitor al BCR, anume Banca Transilvania.Ce pregateste BCR pentru acest an si pentru 2018:"Banca are in vedere lansarea campaniei creditul Divers pentru toti clientii care refinanteaza credite de la alte banci- cea mai buna de pe piata, nefiind ancorata de alte conditii, dar si campanii in zona creditelor pentru locuinte.BCR mai spune ca ofera posibilitatea deschiderii unui cont curent B exclusiv online, unde cresterile sunt semnificative. In plus, autentificarea si semnarea platilor se poate face si cu FaceID pentru telefoanele iPhoneVom implementa un model nou de servire pentru clientii MICROintreprinderi, dar vo promova si lansarea de noi pachete BCR Succes dedicate afacerilor micro incepand cu 18 septembrie, incluzand tranzactii gratuite, carduri, tranzactii valutare si retrageri ATM", a mai spus marti Dana Demetrian.Mentionam ca pozitia de lider a BCR este in prezent amenintata de Banca Transilvania, care, dupa ce a "inghitit" Volksbank si Bancpost, este principalul competitor al Bancii Comerciale mai ales pe segmentul IMM-urilor. BT este lider de piata pe segmentul micilor companii, neglijat o perioada de catre BCR. Pe segmentul cardurilor, BT sta mai bine decat BCR, insa forta financiara a bancii ardelene este acum vulnerabilizata de achizitiile facute, in vreme ce BCR dispune de un sprijin financiar consistent al bancii-mame.Intrebata fiind ce o ingrijoreaza mai mult in perspectiva anului 2018, Demetrian nu a ezitat sa respunda: "Modificarile legislative, prea multe si prea de substanta!". Acestea blocheaza resurse umane si financiare consistente pentru institutia de credit, resurse care ar putea fi folosite in sensul dezvoltarii serviciilor oferite clientilor.