Noua procedura de declarare a contractelor de munca si a modificarilor ulterioare catre REVISAL

Fiecare dintre angajatori au obligatia sa transmita datele in registru, catre inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul/domiciliul, in ordinea angajarii. Raspunderea pentru corectitudinea datelor transmise in registru revine in exclusivitate angajatorului.

Registrul se intocmeste in forma electronica.

a) datele de identificare ale angajatorului persoana fizica sau juridica de drept privat, respectiv institutie/autoritate publica/alta entitate juridica care angajeaza personal in baza unui contract individual de munca, cum ar fi: denumire, cod unic de identificare - CUI, codul de identificare fiscala - CIF, sediul social si numele si prenumele reprezentantului legal - pentru persoanele juridice, respectiv: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, domiciliul - pentru persoanele fizice;



b) datele de identificare ale salariatilor, cum ar fi: numele, prenumele, codul numeric personal CNP, cetatenia si tara de provenienta - Uniunea Europeana - UE, non-UE, Spatiul Economic European - SEE;



c) data incheierii contractului individual de munca si data inceperii activitatii;

d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;

e) tipul contractului individual de munca;

f) durata contractului individual de munca, respectiv nedeterminata/determinata;



g) durata timpului de munca si repartizarea acestuia, in cazul contractelor individuale de munca cu timp partial;

h) salariul de baza lunar brut, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca sau, dupa caz, in contractul colectiv de munca;

i) datele de identificare ale utilizatorului, in cazul contractelor de munca temporara;

j) data transferului astfel cum este prevazut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si datele de identificare ale angajatorului la care se face transferul;

k) data preluarii prin transfer, astfel cum este prevazut la art. 90 alin. (9) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 32 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si datele de identificare ale angajatorului de la care se face transferul;

l) data la care incepe si data la care inceteaza detasarea, precum si datele de identificare ale angajatorului la care se face detasarea;

m) data la care incepe si data la care inceteaza detasarea transnationala, definita de Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale, statul in care urmeaza sa se realizeze detasarea transnationala, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmeaza sa presteze activitatea salariatul detasat, precum si natura acestei activitati;

n) data la care incepe si data la care inceteaza detasarea pe teritoriul unui stat care nu este membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, statul in care urmeaza sa se realizeze detasarea, denumirea beneficiarului/utilizatorului la care urmeaza sa presteze activitatea salariatul detasat, precum si natura acestei activitati;

o) perioada, cauzele de suspendare si data incetarii suspendarii contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;

p) data si temeiul legal al incetarii contractului individual de munca.



Marti a fost publicat in Monitorul oficial noua procedura de declarare a contractelor de munca si a modificarilor ulterioare, respectiv o noua procedura de transmitere catre REVISAL a registrului cu contractele de munca. Cu aceasta ocazie, legiuitorul prelungeste termenul de declarare a modificarii salariului de incadrare pentru o persoana pana la data de 31 martie 2018, situatie aplicabila in contextul transferului asigurarilor sociale de la angajator la salariat avand in vedere OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal.Retinem ca acest termen este aplicabil numai pentru modificarea valorii salariului brut de incadrare al salariatilor, iar celelalte modificari aduse la contractul de munca se vor declara in termene prevazute de prezenta Hotarare de Guvern.In esenta, nu sunt modificari structurale fata de reglementarile anterioare, insa, procedura este importanta mai ales din perspectiva sanctiunilor contraventionale.Principalele modificari normative aduse:Angajatorii completeaza registrul in ordinea angajarii persoanelor, cu urmatoarele date, fara a avea caracter limitativ:Orice modificare a datelor prevazute la lit. d)-g) se transmite in registru cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii. Exceptie fac situatiile in care modificarea se produce ca urmare a unei hotarari judecatoresti cand inregistrarea in registru se face in termen de 20 de zile de la data la care angajatorul a luat cunostinta de continutul acesteia.Orice modificare privind perioada de detasare prevazuta la lit. l)-n) se transmite in registru cel tarziu in ziua anterioara producerii modificarii.Orice modificare a datelor prevazute la lit. a) si b) se transmite la inspectoratul teritorial de munca in termen de 3 zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.Datele in registru se completeaza si se transmit on-line pe portalul Inspectiei Muncii.Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.