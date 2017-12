Guvernul a aprobat normele de acordare a voucherelor de vacanta: Bugetarii vor primi, pana la 30 noiembrie 2018, indemnizatii de vacanta de cate 1.450 lei

Salariatii din institutiile si autoritatile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 de lei pentru fiecare salariat, potrivit unei hotarari de aprobare a normelelor metodologice de aplicare a ordonantei de urgenta privind acordarea voucherelor de vacanta.Acordarea voucherele se face in limita sumelor prevazute distinct cu aceasta destinatie, in bugetele proprii aprobate, potrivit legii, fiecarui ordonator de credite.Sumele reprezentand costul imprimatului voucherului de vacanta pe suport de hartie, respectiv costul suportului electronic sau al inlocuirii acestuia, precum si costul emiterii voucherului de vacanta pe suport hartie/electronic, dupa caz, contractate cu unitatea emitenta si primite de catre angajator, se suporta de catre angajatori din bugetele proprii. In cazul institutiilor publice, acestea se suporta de la alineatul "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii" al articolului bugetar "Alte cheltuieli", de la titlul "Bunuri si servicii".Beneficiarii care au primit vouchere de vacanta nominale sunt singurele persoane indreptatite sa utilizeze voucherele de vacanta in perioada mentionata pe acestea si in exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii contractat. Beneficiarii au dreptul sa isi aleaga unitatea afiliata pentru achizitionarea serviciilor turistice.Cuantumul acordat salariatilor sub forma voucherelor de vacanta se stabileste de catre angajator proportional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de munca, intr-un an calendaristic.In cazul cumulului de functii, voucherele de vacanta vor fi acordate de catre angajatorii unde beneficiarii in cauza isi au functia de baza sau, dupa caz, de fiecare angajator, proportional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.