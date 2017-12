Asteptarile fiscale neindeplinite si urgentele perioadei

a) majorarea plafonului de scutire de TVA la 300.000 lei

b) Split TVA sau sistemul de plata defalcata a TVA

c) Transferul asigurarilor sociale de la angajator la salariat cu efectul pervers asupra salariatilor din sectorul IT, cercetatorilor sau a persoanelor scutite de impozitul pe venit pentru handicap

d) asigurarile sociale pentru contractele cu timp partial

e) negocierea transferului asigurarilor sociale de la angajator la salariat pentru angajatorii cu un numar mai mic de 20 de salariati

Mai sunt 10 zile pana la inchiderea exercitiului financiar 2017, iar pentru contribuabili regasim situatii tensionate in sensul ca nu stiu cum vor proceda de la 01 ianuarie 2018, una fiind prezentata in spatiul public si alta fiind realitatea fiscala publicata in Monitorul Oficial. Ele sunt cel putin 5: majorarea plafonului de scutire de TVA, sistemul de plata defalcata a TVA, transferul asigurarilor sociale de la angajator la salariat, asigurarile sociale pentru contractele cu timp partial si negocierea transferului asigurarilor sociale de la angajator la salariat pentru angajatorii cu un numar mai mic de 20 de salariati. Sa parcurgem aceste cateva situatii ce trebuie rezolvate foarte rapid in sensul celor comunicate public.a fost prezentata in campania electorala ca fiind o masura ce vine in sprijinul micului antreprenor, o reducere a fiscalitatii si bineinteles, o masura ce ar fi trebuit sa dea o gura de oxigen acelor firme noi infiintate, avand in vedere ca anul 2016 a fost un an in care s-au desfiintat mai multe societati decat cele infiintate. Inca de la mijlocul lunii octombrie s-a primit o aprobare de la Comunitatea Europeana si ar fi fost foarte usor de modificat acest plafon o data cu multiplele modificari aduse Codului fiscal.Asteptam cat mai curand si ca aceasta modificare normativa sa apara in Monitorul Oficial.apreciat de majoritatea specialistilor in fiscalitate ca fiind un sistem foarte aspru pentru contribuabilii cinstiti, s-a decis in Parlament splitarea sistemului in sensul ca vor fi inregistrati in acest sistem de plata defalcata a TVA cu obligatia sa il aplice acei contribuabili ce inregistreaza TVA restant la plata catre bugetul de stat cu data de 31 decembrie 2017 fara ca acestia sa achite taxa pana pe 31 ianuarie 2018. Aplica de asemenea conform modificarilor din Parlament si societatile aflate sau ce for intra in insolventa, respectiv acele entitati care vor inregistra ulterior datorii la bugetul de stat pentru TVA neplatita, ce nu este platita intr-un termen de 60 de zile de la scadenta. Autorul articolului nu este nici pe departe simpatizant al acestui sistem de Split TVA, insa intre doua rele, o aleg pe cea mai mica, tinand cont ca taxa este datorata bugetului de stat si trebuie incasata de la cel ce o datoreaza. Toate acestea au fost aduse la cunostinta contribuabilului, dar nimic nu s-a publicat in Monitorul Oficial, mai exact OUG nr. 23/2017 prevede obligativitatea Split TVA de la 01 ianuarie pentru toate societatile, inclusiv pentru cele neinregistrate in scopuri de TVA. Aplicarea sistemul de plata defalcata a TVA chiar si de societatile ce nu sunt platitoare de TVA, ni se pare o masura extrem de dura, intrucat acestea nu au nici un fel de vina pentru realizarea incasarilor de TVA. Asteptam cat mai rapid modificarile normative. Mai sunt doar 2 zile pana la Craciun.celebra Ordonanta 79/2017 privind transferul asigurarilor sociale pastreaza in continuare scutirea la impozitul in procent de 10% pentru salariile acestor categorii de persoane. Transferul asigurarilor sociale majoreaza retinerile pe stat la procentul de 35% fata de 16,5% cat este in 2017. Cota de retineri pentru asigurari sociale din 2018 transferata la salariati depaseste scutirea de impozit, fapt ce genereaza salarii nete mai mici. S-a promis rezolvarea printr-o Ordonanta de Urgenta. S-a dat solutie guvernamentala, acordarea unor ajutoare de stat ¬ procedura greu de urmat si mai ales riscanta din punct de vedere a controalelor ulterioare, fapt ce a dus la denuntarea acestora de catre societatile de IT. In mod evident, o solutie tehnica fiscala pentru a rezolva aceasta situatie este reducerea asigurarilor sociale pentru aceste categorii de persoane. In mod evident va genera dispute si cereri similare din partea altor categorii de salariati, insa asta este solutia faptica. Guvernul trebuie sa o asume pentru ca el a creat aceasta harababura. Vor exista intrebari cu ce se diferentiaza programatorii fata de alte categorii importante, cum ar fi: medicii, profesorii, inginerii, economistii sau orice alte persoane care sunt salariati. Sunt absolut pertinente intrebarile acestora, insa asta este solutia tehnica la solutia de fata si ar trebui asumata cat mai rapid.daca esti salariat cu contract de munca cu timp partial, acesta este singurul tau contact de munca, iar valoarea contactului este mai mica de 365 lei si nu esti pensionar, student sau vreo alta persoana exceptata, atunci la lichidarea lunii ianuarie platita in februarie vei avea un salariu net, in mana cu suma negativa, adica, pe romaneste, vi cu bani de acasa. Toate acestea se datoreaza situatiei de calcul a asigurarilor sociale la nivelul salariului minim pe economie de 1.900 lei, iar valoarea de 35, cat reprezinta asigurarile sociale, este mai mare decat salariul brut. Intelegem tendinta Guvernului de a combate situatii de munca la gri, cand se faceau contracte de munca cu timp partial pentru taxe mai mici la buget, iar diferenta se platea dintr-o sursa mai putin fiscalizata, insa pentru toate aceste cazuri exista si inspectia muncii cu sanctiuni pure pentru munca nedeclarata. Nu este normal ca pentru un contract cu timp de munca partial cu valoare mai mica de 665 lei, nu numai ca nu ai salariu si muncesti degeaba, dar mai vi cu bani de acasa. Din Parlament s-a comunicat o modificare a procedurii. Si pe asta o asteptam publicata in Monitor.Prin OUG nr. 82/2017 s-a impus tuturor angajatorilor, inclusiv acelor societati in care asociatul unic este si administrator, dar si unicul salariat, sa se negocieze transferul asigurarilor sociale de la angajator la salariat. pentru societatile mici, fiind procedura birocratica si mai ales o procedura dur sanctionata in cazul nerespectarii acestora. Desigur, in societatile mici negocierea este mult mai simpla si se rezuma la cateva fraze cheie sub forma: majoram brutul sau nu-l majoram. A aparut in Parlament un proiectul de act normativ ce scuteste negocierea pentru acesti angajatori mici cu pana la 20 de salariati, insa este un proiect tardiv. Negocierea trebuia sa se incheie pana pe data de 20 decembrie. Dupa unele estimari, in aproximativ 60% dintre angajatori nici macar nu au inceput aceasta negociere.Asa ca asteptam aceste modificari normative cat mai rapid pentru ca in aceasta minunata tara si contribuabilii au drepturi, iar unul dintre drepturi este chiar de a stii ce legislatie fiscala se aplica in anul urmator. Sarbatori fericite!Nici anul acesta nu o sa ne invinga Codul fiscal!