Fondul Proprietatea: Cea mai neagra zi din istoria guvernantei corporative in Romania/ Majoritatea parlamentara decide inlocuirea managementului profesionist in companiile de stat cu numirile politice

eliminarea obligatiei numirii de manageri profesionistisi independenti politic in conducerea executivasiConsiliile de Administratie ale companiilor de stat;

eliminarea obligatiei companiilor de stat privind raportarea publica si transparenta a situatiilor financiare anuale sisemestriale ;

eliminarea obligatiei de a publica identitatea, experienta profesionalasi remuneratia managerilor din conducerea companiilor de stat;

eliminarea posibilitatiiactionarilor minoritari de a numi membri in Consiliile de Administratie din cadrul companiilor de stat si ingradirea accesul acestora la informatii din cadrul companiei;



eliminarea obligatiei companiilor de a publica in mod transparent hotararile adoptate de catreactionari pe website-urile companiilor.

Fondul Proprietatea este consternat de adoptarea, ieri, de catre Camera Deputatilor a unor amendamente la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, care excepteaza peste 100 de companii de stat de la aplicarea acestei legi, golind-o practic de continut si facand-o inaplicabila. Printre companiile exceptate, dintre care unele sunt listate pe bursa, se numara unele dintre cele mai valoroase intreprinderi de stat din Romania: Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Aeroporturi Bucuresti, Romgaz, Transelectrica, Administratia Porturilor Maritime SA Constantasi CE Oltenia.In acest context, Greg Koniecnzy, CEO si Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea a comentat: "Daca anul 2017 a fost un an dificil, marcat de incalcari flagrante, abuzuri si atacuri sistematice impotriva guvernantei corporative, ieri a fost de departe cea mai neagra zi din istoria guvernantei corporative in Romania. Amendamentele adoptate reprezinta un urias pas inapoi in timp pentru companiile de stat si Romania, iar riscurile de coruptie si deteriorare a integritatii la nivelul acestor companii cresc dramatic. Este extrem de trist sa vedem cum initiative care au avut un impact pozitiv demonstrat, precum legislatia guvernantei corporative, sunt practic demolate de majoritatea parlamentara intr-un ritm accelerat, propagand astfel un semnal extrem de negativ in randul investitorilor locali si internationali."Johan Meyer, Co-CEO si Co-Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea, a adaugat: ¬In mod evident nu au fost luate in consideratie deloc implicatiile complexe pe care aceste modificari le vor avea asupra pietei locale de capital si bunastarii companiilor de stat. Modificarile vizeaza clar intentia de a proteja si imbogati cativa privilegiati in detrimentul si pe cheltuiala majoritatii romanilor¬.Implicatiile amendamentelor votate ieri includ printre altele:In concluzie, Fondul Proprietatea considera ca exceptarea companiilor de stat de la aplicarea legislatiei privind guvernanta corporativa, reprezinta o amenintare directa pentru sanatatea lor financiara, deschizand larg usa numirilor politice, care vor servi cel mai probabil altor interese decat bunastarea si dezvoltarea acestor companii. In plus, exceptiile au un impact negativ asupra investitiilor straine si relatiilor internationale ale Romaniei.Avand in vedere gravitatea acestor consecinte,Fondul Proprietatea face un apel public catre Presedintele Romaniei, dl. Klaus Iohannis, de a trimite inapoi in Parlament spre reexaminare legea privind guvernanta corporativa, in speranta eliminarii exceptiilor amintite in urma unei analize detaliate a potentialelor efecte negative ale legii.