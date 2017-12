Incepand cu 1 ianuarie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii

Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii. Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de "1 ianuarie 2018", toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua stema, caracteristicile acestora, precum si elementele de siguranta ale bancnotelor cu noua stema, vor fi aceleasi cu cele ale bancnotelor si monedelor aflate in circulatie, au transmis joi reprezentantii Bancii Centrale.Bancnotele si monedele cu noua stema vor fi lansate in circulatie in mod esalonat, in functie de nevoile reale ale circulatiei monetare.Bancnotele si monedele cu noua stema a tarii vor circula in paralel cu cele existente in prezent in circulatie.