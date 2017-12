Farmaciile Sensiblu au fost cumparate de un fond de investitii din Cehia, care detine si casele de pariuri Fortuna

Dr.Max cea mai mare retea de farmacii din Europa Centrala devine principalul operator farmaceutic de pe piata romaneasca si unul dintre primele 4 lanturi de farmacii din Europa, potrivit unui comunicat al companiei. "A&D Pharma Group va avea un nou proprietar. Achizitia grupului va aduce un aport semnificativ noului proprietar, Dr.Max, care desfasoara afaceri in Cehia, Slovacia, Polonia, Serbiasi Italia. Tranzactia mai trebuie sa obtina acordul autoritatilor pentru concurenta, dar valoarea acesteia nu va fi facuta publica", se arata in comunicat.Lantul international de farmacii Dr.Max a finalizat contractul de achizitie a grupului A&D Pharma prin GLEBI HOLDINGS PLC. A&D Pharma detine retelele Sensiblusi Punkt,distribuitorul Mediplus in Romaniasi A&DPharma Marketing &Sales - unul dintre cele mai mari platforme de marketing si vanzari farmaceutice din Europa Centrala si de Est. Dr.Max opereaza deja 31 de farmacii in Romania de la preluarea retelei de farmacii Arta in luna iunie a acestui an.In urma preluarii celor 631 de farmacii, a principalului distribuitor de medicamente si a diviziei de Marketing&Sales, cu un total de 4.500 de angajati, Dr.Max va deveni liderul pietei farmaceutice din Romania:"Prin achizitiagrupului A&D Pharma, Dr.Max isi intareste prezenta in Europa Centrala si isi consolideaza pozitia de lider in segmentul serviciilor complete de sanatate din Europa", a declarat Leonardo Ferrandino, CEO al Dr.Max."Facem tot ce ne sta in putere sa castigam increderea deplina a pacientilor nostri,"a spus Leonardo Ferrandino, adaugand: "am adus lantul nostru de farmacii in pozitia de lider de piata, in special in Cehia, Slovacia si Polonia, in principal prin serviciile profesioniste, calitatea produselor si accesibilitatea oferite. Compania noastra angajeaza profesionisti de top pentru a asista pacientii si a adresa nevoile lor reale".Dr.Max opereaza peste 1.300 de farmacii in Europa Centrala si de Est cu vanzari totale de 1,25 miliarde euro. Dr.Max este prima alegere pentru clientii din multe tari, iar acesta este cel mai puternic brand de farmaciii din Europa Centrala. Preluarea grupului A&D Pharma va spori vanzarile Dr.Max la peste 2,3 miliarde euro iar compania va deveni un jucator pan-european cu peste 12.000 de angajati. Piata romaneasca este foarte atractiva pentru Dr.Max, totusi, Dr.Max are inca planuri de extindere in Europa. Compania devine un jucator unic la nivel european, oferind metode inovatoare de abordare a sanatatii si bunastarii prin strategia sa omni-canal. Aceasta va aduce beneficii importante pentru pacienti, farmacisti, furnizori, dar si angajatilor companiei.Dr.Max este detinut de Penta Investments, care a dezvoltat si continua sa dezvolte cu succes numeroase proiecte de sanatate in Europa Centrala si de Est. Pe langa farmacii,compania acorda atentie deosebita si administrarii de spitale si institutii medicale, iar portofoliul sau includesi o companie de asigurari de sanatate in Slovacia. Penta este un grup de investitii din Europa Centrala fondat in 1994. Pe langa sectorul de sanatate, grupul desfasoara si activitati de servicii financiare, productie, retail, dezvoltare imobiliara simass-media. Companiile din portofoliul grupului angajeaza peste 32.000 de persoane iar activele grupului se ridicau la 8,5 miliarde euro in 2016. Penta desfasoara activitati in mai mult de zece tari europene si are reprezentante in Praga, Bratislava si Varsovia.