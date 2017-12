In aceasta toamna, rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 65,3%, in scadere fata de toamna lui 2016

In al treilea trimestru al anului 2017, populatia activa a Romaniei era de 9,29 milioane de persoane, din care, 8,85 milioane erau ocupate si 441.000 erau someri. Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost, in trimestrul III al anului 2017, de 65,3%, cu 0,2 puncte procentuale sub valoarea inregistrata in trimestrul anterior. Gradul de ocupare a fost mai mare la barbati (73,3% fata de 57,2% la femei) si la persoanele din mediul urban (65,4% fata de 65,2% in mediul rural).Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 26,2%.Rata somajului in trimestrul III 2017 a fost de 4,7%, in scadere fata de trimestrul anterior (4,8%). Pe sexe, ecartul dintre cele doua rate ale somajului a fost de 1,3 puncte procentuale (5,3% la barbati fata de 4,0% la femei), iar pe medii rezidentiale, de 1,0 puncte procentuale (5,3% in mediul rural, fata de 4,3% in mediul urban). Rata somajului a atins nivelul cel mai ridicat (16,9%) in randul tinerilor (15-24 ani).