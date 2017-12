PwC a lansat o aplicatie care se conecteaza la bazele de date ale ANAF si permite verificarea automata a tuturor codurilor de inregistrare fiscala ale furnizorilor

PwC Romania a lansat o aplicatie - ANAFcheck- care se conecteaza la bazele de date ale ANAF si permite verificarea automata a tuturor codurilor de inregistrare fiscala ale furnizorilor, pentru a identifica acele companii care aplica plata defalcata de TVA. Aplicatia este practic o interfata intre serverul unei companii si Registrul fiscal roman, care permite automatizarea schimbului de date. "Ideea ANAFcheck a pornit de la faptul ca sistemul de plata defalcata nu va afecta doar contribuabilii care aplica mecanismul, ci si mare parte din partenerii acestora. Astfel, chiar si contribuabilii care nu sunt in sistem, dar sunt inregistrati in scopuri de TVA, vor fi nevoiti sa verifice incepand cu 1 ianuarie 2018 care dintre furnizorii acestora aplica mecanismul. O verificare manuala ar crea o povara administrativa semnificativa si ar putea necesita resurse si timp suplimentar", a declarat Daniel Anghel, Partener, Liderul echipei de Taxe si Impozite Indirecte, PwC Romania.Aplicatia aduce 19 atribute fiscale ale codului TVA cautat (ex. date despre stare inregistrare in scopuri de TVA, plata TVA defalcata, contribuabil activ/inactiv, sistem TVA la incasare etc.), interogarea putand fi individuala sau multipla. Acest instrument functioneaza cu orice sistem de operare, si mai mult decat atat, este usor de integrat cu sistemele SAP sau alte sisteme de tip ERP."PwC a dezvoltat aceasta aplicatie online pentru a ajuta companiile sa automatizeze si sa eficientizeze cat mai mult procesul de verificare a furnizorilor ce aplica plata defalcata a TVA, usurand activitatea departamentelor financiar-contabile si facilitand tranzitia catre regulile impuse de noul mecanism", a mai spus Anghel."Prin folosirea aplicatiei ANAFcheck, departamentele financiar-contabile vor putea economisi timp si vor putea preveni riscul de eroare umana. In vreme ce o cautare manuala a unui furnizor pe site-ul ANAF dureaza intre 20 si 40 de secunde, ANAFcheck poate verifica in medie 80 de coduri de TVA pe minut, eficientizand astfel foarte mult activitatea angajatilor din departamentul financiar si permitandu-le sa se concentreze pe proiectele cu valoare adaugata ridicata pentru companie", a explicat Daniel Anghel, Partener, Liderul echipei de Taxe si Impozite Indirecte, PwC Romania.Nu in ultimul rand, ANAFcheck permite identificarea furnizorilor inactivi sau cu coduri de TVA invalidate precum si evitarea unor penalitati generate de plati incorecte catre furnizori care aplica sistemul de plata defalcata a TVA (de 0.06%/zi din valoarea TVA, inmultit cu numarul de zile de la data platii eronate pana la data corectiei). Mai multe detalii, aci