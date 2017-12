BNR: Populatia si firmele detin depozite in lei de aproape 200 de miliarde si in valuta de alte 20.8 miliarde de euro

Depozitele in lei ale populatiei au scazut cu 0,2%, pana la 107,98 miliarde lei, arata un comunicat transmis miercuri de reprezentantii BNR. La 30 noiembrie 2017, depozitele in lei ale populatiei au inregistrat o crestere de 7,9% (4,5% in termeni reali) fata de 30 noiembrie 2016. Depozitele in lei ale companiilor au crescut cu 0,3%, pana la 88,67 miliarde de lei.Depozitele in valuta ale rezidentilor (populatie plus companii), exprimate in lei, au crescut cu 2,2%, pana la nivelul de 96,57 miliarde lei (exprimate in euro, depozitele in valuta s-au majorat cu 1,2%, pana la 20,8 miliarde euro). Comparativ cu aceeasi luna a anului precedent, depozitele in valuta ale rezidentilor exprimate in lei au crescut cu 14,1% (exprimate in euro, depozitele in valuta ale rezidentilor s-au majorat cu 11%); depozitele in valuta ale gospodariilor populatiei exprimate in lei au crescut cu 12,7% (exprimate in euro, depozitele in valuta ale gospodariilor populatiei s-au majorat cu 9,7%), iar depozitele in valuta ale persoanelor juridice (societati nefinanciare si institutii financiare nemonetare) exprimate in lei s-au majorat cu 17,3% (exprimate in euro, depozitele in valuta ale rezidentilor persoane juridice au crescut cu 14,1%).