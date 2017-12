Presedintele Iohannis a promulgat Ordonanta privind TVA split

"Ordonanta de urgenta a Guvernului privind introducerea sistemului platii defalcate (split) a TVA obligatoriu de la 1 ianuarie, promulgata astazi de presedintele Klaus Iohannis, este o forma modificata fata de forma Guvernului, astfel incat sistemul sa fie aplicat doar firmelor in insolventa sau cu intarzieri la plata TVA, fiind exceptate firmele neinregistrate in scop de TVA si institutiile publice. Perioada de achitare a datoriilor a fost extinsa cu 30 de zile, pragurile de indatorare pentru care firmele sunt inscrise automat in split TVA au fost majorate de 10 ori", explica consultantul fiscal Cornel Grama."Ca profesionisti in domeniul fiscal, intelegem pe deplin si sprijinim preocuparile guvernantilor in a gasi solutii eficiente pentru combaterea evaziunii fiscale, iar mediul de afaceri, la randul sau, a sustinut intotdeauna necesitatea reducerii evaziunii fiscale pentru a se asigura un climat economic echitabil, firmele corecte fiind dezavantajate din punct de vedere concurential de catre firmele care fraudeaza. Totusi, aceasta noua ordonanta, asa cum am semnalat in numeroase randuri, contine masuri disproportionate fata de scopul urmarit, cu consecinte grave asupra activitatii firmelor oneste", arata intr-un email oficialii Camerei Consultantilor Fiscali.Reamintim ca Senatul a adoptat la sfarsitul lunii octombrie legea de aprobare a ordonantei privind split TVA, care - in noua forma - prevede ca masura de plata defalcata a TVA sa fi obligatorie exclusiv pentru companiile aflate in insolventa sau care inregistreaza intrazieri la plata acestei taxe, relateaza News.ro. De asemenea, companiile care vor opta benevol pentru aceasta masura vor primi o scutire de 5% din impozitul pe profit.Potrivit noilor reglementarmodificarilor adoptate de Senat, "au obligatia sa deschida si sa utilizeze cel putin un cont de TVA persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA (...) pentru incasarea si plata TVA si institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA (...) pentru incasarea TVA, care se afla in cel putin una din urmatoarele situatii:a) la 31 decembrie 2017 inregistreaza obligatii fiscale restante reprezentand TVA, cu exceptia celor pentru care s-a obtinut esalonarea la plata, in cuantum mai mare de: 1500 lei in cazul contribuabililor mari, 1000 de lei in cazul contribuabililor mijlocii, 500 de lei in cazul contribuabililor mici si 100 de lei in cazul contribuabililor persoane fizice;b) incepand cu 1 ianuarie 2018 inregistreaza obligatii fiscale restante reprezentand TVA mai vechi de 30 de zile de la scadenta, cu exceptia celor pentru care s-a obtinut esalonarea la plata, in cuantum mai mare de: 1500 lei in cazul contribuabililor mari, 1000 de lei in cazul contribuabililor mijlocii, 500 de lei in cazul contribuabililor mici si 100 de lei in cazul contribuabililor persoane fizice;c) se afla sub incidenta legislatiei nationale privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.Cei care opteaza benevol pentru sistemul defalcat de plata a TVA pot renunta la acest mecanism la sfarsitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care a inceput sa li se aplice masura.In schimb, companiile care intra sub incidenta legii privind plata defalcata a TVA, adica cele care au inregistrat intarzieri la plata taxei sau care au fost in insolventa, pot renunta la masura in termen de sase luni de la data in care nu se mai afla in situatia respectiva.De asemenea, companiile care opteaza benevol pentru sistemul de plata deflacata a TVA beneficiaza de doua facilitati. In primul rand, vor primi o reducere de 5% la plata impozitului pe profitul aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017. In al doilea rand, le vor fi anulate penalitatile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale reprezentand TVA, restante la 30 septembrie 2017.Camera Deputaților (care e forul decizional) a mai operat si ea modificari. Astfel, potrivit acestora, la articolul 2, "au obligația să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru încasarea și plata TVA, și instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru încasarea TVA, care se află în cel puțin una din următoarele situații: a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligații nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018; b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadență, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată în condițiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor; c) se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență".Un alt amendament la OUG prevede să fie scoase instituțiile publice și persoanele impozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA din rândul celor care au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii în cont separat al furnizorului aflat în sistem split TVA.Astfel, "persoanele impozabile, cu excepția instituțiilor publice, înregistrate în scopuri TVA, au obligația să plătească contravaloarea TVA aferente achizițiilor de bunuri și servicii într-un cont de TVA al furnizorului/ prestatorului care aplică mecanismul plății defalcate a TVA", prevede textul adoptat.Sunt exceptate situațiile în care plata nu se efectuează direct de beneficiar către furnizor/ prestator, în care plata se efectuează în natură sau prin compensare, precum și la finanțarea acordată de instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare prin preluarea creanțelor, au mai stabilit deputații.Contul TVA se debitează cu TVA achitată la bugetul de stat, precum și cu plata altor obligații bugetare.Firmele care achită eronat în cont TVA vor fi penalizate cu 0,06% pe zi din sumă începând cu ziua efectuării plății eronate până la data corectării acesteia.Persoanele impozabile care optează pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA vor beneficia de o reducere de 5% din impozitul pe profit/ pe veniturile microîntreprinderilor aferent perioadei aplicate.Pentru o intelegere mai clara a unora dintre problemele de ordin practic care nu au o rezolvare pana la acest moment, reprezentantii Camerei Consultantilor Fiscali au prezentat o serie de modificari tehnice care ar trebui operate in cadrul textului de lege:La art. 3 alin.(1) se prevede ca orice persoana impozabila, indiferent daca este sau nu inregistrata in scopuri de TVA, este obligatasa faca plata achizitiilor in contul de TVA al furnizorului, la art. 3 alin. (2) fiind exceptate doar persoanele fizice impozabile care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA.Astfel, consideram ca ar trebui exceptate de la aceasta obligatie si persoanele impozabile nestabilite si neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, fiindca este imposibilsa se solicite unui nerezident sa stie ca are aceasta obligatie, atata timp cat nici nu este cel putin inregistrat in Romania. Pe de alta parte este dificil sau imposibil pentru organele fiscale sa aplice contraventiile de la art.18 si 19.De exemplu, daca o firma din Japonia cumpara din Romania marfuri pe care le revinde in Romania unei firme stabilite in Romania, va primi o factura cu TVA de la furnizor, dar va factura fara TVA, deoarece beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA prin taxare inversa. Firma din Japonia nu este obligata sa se inregistreze in Romania, efectuand toate aceste operatiuni de la sediul sau din Japonia, dar, in principiu, conform ordonantei ar trebui sa faca plata TVA pentru achizitia marfii din RO in contul de TVA al furnizorului;Intrucat de la 1 ianuarie 2017 s-a introdus un regim special pentru micii agricultori, regim care este menit sa reduca sarcinile administrative ale acestora, ar trebui exceptati si acestia de la obligatia de a plati in contul de TVA al furnizorilor TVA aferenta achizitiilor;Propunem sa se prevada ca optional orice persoana poate achita in contul de TVA indicat de furnizor, chiar daca nu este expres mentionata la art. 3 alin.(1). De exemplu, daca o persoana fizica cumpara o masina si face platile prin banca, daca doreste ar trebui sa poata sa faca o plataseparatain contul de TVA al furnizorului;Societatile nerezidente care sunt inregistrate in Romania ar trebui exceptate de la prevederile art.2(1), deschiderea conturilor de TVA implicand costuri si sarcini administrative suplimentare care i-ar putea determina sa aleaga alte tari pentru a desfasura activitate economica;Propunem eliminarea prevederilor referitoare la cesiunile de creanta de la art. 15 alin.(4). Plata de catre cesionar a TVA din facturile cesionate de cedent in contul acestuia contravine prevederilor art. 3 alin.(1) din ordonanta, deoarece cesionarul nu face o achizitie nici de bunuri nici de servicii cand cumpara o creanta. De asemenea, in cazul vanzarii creantei la un pret mai mic decat valoarea TVA din facturile cesionate obliga cedentul sa transfere din contul curent in contul de TVA diferenta intre suma platita de cedent si valoarea TVA din facturi. Aceste sume vor sta apoi blocate in contul de TVA, mai ales in cazurile in care cedentul a facut deja plata la bugetul de stat pentru TVA din facturile cesionate, fiind necesar sa solicite acordul ANAF pentru a transfera iarasi suma in contul curent;Este necesar ca prin ordin al presedintelui ANAF sa fie prevazute si alte sume cu care se poate debita contul de TVA, care in prezent nu sunt prevazute de art. 9 din ordonanta, in urmatoarele situatii:￯ platile in numele clientului si incasarile in numele clientului care sunt frecvente. De exemplu,firma A face o factura de 119 lei catrefirma B, dar factura este platita de firma C. Aceasta din urma,nu face nicio achizitie, dar plateste o factura care contine TVA. Firma C isi va recupera intreaga suma de 119 lei de la firma B, fara sa fie obligat sa faca factura, fiind doar o decontare. Firma B are drept de deducere din factura firmei A, chiar daca nu a platit-o.In acest caz sumele nu trec prin conturi de TVA, dar consecinta directa este faptul ca firma B va trebui sa-si recupereze din contul de TVA suma aferenta acestei achizitii pentru care a facut indirect plata, doar cu acordul ANAF;￯ incasarea prin firme de curierat sau alti operatori economici a contravalorii facturilor emise, sau plata TVA datorata in vama prin comisionari vamali. In cazul importatorilor plata TVA catre comisionarul vamal nu este reglementat sa fie efectuata prin contul de TVA, prin urmare se face din contul curent. Ulterior, marfurile importate sunt vandute pe teritoriul Romaniei cu TVA care se incaseaza in contul de TVA. Importatorii raman in contul de TVA cu surplusul care reprezinta TVA platita catre comisionarul vamal si ar trebui sa solicite acordul ANAF pentru transferul sumei in contul curent, situatie care va crea blocaje.La art. 9 (1) lit. b) se prevede ca, se debiteaza cu TVA achitata la bugetul de stat contul de TVA, dar nu se prevede ca plata TVA datorata bugetului se poate face si din contul curent, desi nu exista vreo sanctiune dacaaceasta plata s-ar efectua din contul curent;La art.15 (1) lit. b) este prevazut ca persoana impozabila trebuie sa vireze in contul de TVA sumele care nu au fost platite in acest cont de catre alti beneficiari decat cei de la art. 3(1). Dar daca un beneficiar din cei prevazuti la art. 3 alin.(1) plateste eronat in alt cont TVA, nu exista prevedere care sapermita celui care a incasat sa-si transfere in contul de TVA suma aferenta TVA, sa instiinteze beneficiarul si acesta sa nu mai fie sanctionat. Consideram oportuna o modificare in acest sens, fiind dificil ca platile odata efectuate, beneficiarul sa fie obligat sa corecteze plata, aceasta corectie nefiind posibila fara acordul persoanei care a incasat suma;La art.23 lit.a) pentru contribuabilii care au alt an fiscal decat cel calendaristic ar trebui prevazut ca facilitatea privind reducerea cu 5% a impozitului pe profit sa se acorde pentru ultimul trimestru din anul 2017. Nu este clar cum vor aplica prevederea aceasta contribuabilii care sunt platitori de impozit pe profit trimestrial, respectiv cei care platesc impozit pe profit pe primele 3 trimestre si apoi impozit final, sau in cazul celor care platesc impozit pe profit anual.Potrivit art. 5 si 6 contul de TVA trebuie sa contina in IBAN sirul de caractere TVA, neexistand o prevedere expresa cu privire la faptul ca aceste conturi pot fi deschise numai in Romania. Intrucat exista prevederi care impun ca sumele din conturile de TVA sa se faca venit la bugetul de stat, daca statul are calitatea de creditor, atunci cand inceteaza existenta persoanei impozabile, aceasta prevedere ar putea fi aplicata numai pentru conturile deschise in Romania.Consideram ca termenul de 7 zile lucratoare pentru virarea din contul curent in contul de TVA (pentru incasari in numerar, cu cardul sau de la persoane fizice indiferent de modalitatea de plata) este foarte scurt si genereaza o sarcina administrativa disproportionata pentru urmarirea continua a sumelor, efectuarea calculelor si platilor periodice, deoarece se va ajunge ca zilnic sa trebuiasca sa se efectueze transferuri in contul de TVA. Pe langa magazinele care vand cu amanuntul vor fi afectate toate societatile care furnizeaza utilitati catre persoane fizice si toti cei care presteaza servicii catre populatie.Propunem, pentru a evita aceste neajunsuri, sa se stabileasca cel mult doua termene pe luna pentru aceste viramente.Ordonanta prevede ca dupa data de 1 ianuarie 2018,pentru platile efectuate prin instrumente de plata,institutiile de credit trebuie sa asigure un mecanism care sa verifice ca aceste plati se realizeazadoar in conturile de TVA. Deoarece exista numeroase instrumente de plata, inclusiv cardurile bancare fiind instrumente de plata, consideram ca ar fi necesar sa fie enumerate cele care sunt vizate de aceasta prevedere.Ca observatie generala, aceasta ordonanta va afecta si neplatitorii de TVA, care au calitatea de persoana impozabila, fiind obligate sa faca plata TVA in conturile de TVA ale furnizorilor. Neplatitorii de TVA (ex. spitale, scoli, gradinite, crese, mici intreprinderi) nefiind familiarizati cu legislatia privind TVA, vor avea dificultati de a se conforma, in special la platile partiale, cand vor trebui sa determine cat din plata reprezinta TVA si sa vireze in contul dedicat al furnizorului. In consecinta propunem ca ordonanta sa se limiteze la platile intre platitori de TVA, respectiv numai intre conturi de TVA, fara a obliga la transferul sumelor incasate de la neplatitori de TVA in contul de TVA.