Guvernul ar putea amana pana la 1 iulie plata contributiilor, a TVA si a impozitului pe profit in contul unic de la Trezorerie (proiect)

Guvernul ar putea amana pana la 1 iulie plata contribuțiilor, a TVA și a impozitului pe profit în contul unic de la Trezoreri, potrivit unui proiect de Ordonanta postat pe pagina Ministerului de Finante."Luand in considerare modificarile legislative in domeniul fiscal adoptate recent care implica din partea contribuabililor conformarea la noile cerinte de raportare si indeplinire a obligatiilor declarative si de plata (... ) este necesara prorogarea intrarii in vigoare a normei privind efectuarea platii obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic. Prin prezenta ordonanta de urgenta se reglementeaza prorogarea termenului de intrare in vigoare a normei privind efectuarea platii obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic, de la 1 ianuarie 2018 la 1 iulie 2018", se arata in proiect.Masura ar putea fi luata in urmatoarea sedinta de Guvern "in scopul de a evita riscul efectuarii platii obligatiilor fiscale datorate organului fiscal central, dupa 1 ianuarie 2018, prin utilizarea celor doua conturi unice valabile pana la 31 decembrie 2017, cu consecinta depunerii de cereri pentru corectarea erorilor din documentele de plata sau de calculare a obligatiilor fiscale accesorii in cazul nevalabilitatii platii, precum si in vederea protejarii interesului contribuabililor, raportat la buna lor credinta", se arata in Nota de Fundamentare. Acelasi document mai arata ca s-a tinut cont de "situatia obiectiva creata de reglementarea la nivel de lege a termenului de intrare in vigoare a normei juridice care prevede plata obligatiilor fiscale intr-un singur cont unic, termen care nu poate fi modificat decat printr-un act normativ de nivelul legii, fiind necesar ca masura prorogarii sa fie adoptata anterior intrarii in vigoare a normei juridice si avand in vedere faptul ca aceste situatii aduc atingere interesului public general si constituie un motiv de urgenta deosebita si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata"