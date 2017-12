Euro trece de 4.65 lei, cel mai ridicat nivel din ultima luna

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6515 lei/euro, in crestere cu 0,25% fata de pragul atins vineri, fiind cel mai ridicat nivel din ultima luna, potrivit News.ro. Vineri, euro atinsese nivelul de 4,6401 lei, in urcare fata de pragul atins joi. Cursul euro in raport cu leul este cel mai mare din 24 noiembrie, cand a atins valoarea de 4,6536 lei/euro. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a depreciat de la 3,9155 lei la 3,9133 lei.Cursul francului elvetian a scazut de la 3,9569 lei la 3,9525 lei.