Deficitul bugetului consolidat dupa 11 luni, aproape dublu fata de 2016

Fata de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului general consolidat aproape s-a dublat, de la 5,5 miliarde de lei (0,72% din PIB) in perioada ianuarie - noiembrie 2016 la 10,2 miliarde de lei in aceeasi perioada din acest an. MFP precizeaza ca se incadreaza in deficitul estimat de 3% din PIB.Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 228,2 miliarde lei, reprezentand 27,1% din PIB, au fost cu 11% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent. S-au inregistrat cresteri fata de anul trecut la incasarile din contributiile sociale (+16,6%), din impozitul pe salarii si venit (+8,5%) si din veniturile nefiscale (+22,1%).Incasarile din impozite si taxe pe proprietate au scazut cu 11,1% fata de perioada similara din 2016, scaderea fiind determinata, in principal, de eliminarea de la 1 ianuarie 2017 a impozitului pe constructii speciale. Incasarile din alte impozite si taxe pe bunuri si servicii au crescut cu 39,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cresterea fiind determinata, in principal, de evolutia incasarilor aferente contributiei datorate pentru medicamente, precum si pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.In ceea ce priveste veniturile din TVA, comparativ cu anul anterior, se observa o recuperare in ultimele luni a decalajului inregistrat in primul semestru la nivelul incasarilor, astfel ca se inregistreaza o usoara crestere fata de aceeasi perioada a anului 2016, respectiv cu 1,5%, in conditiile in care incasarile au fost afectate atat de reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20% incepand cu 1 ianuarie 2016, masura care s-a reflectat in incasarile din luna februarie 2016, cat si de reducerea din februarie 2017 a cotei standard de TVA de la 20% la 19%, precizeaza MFP.Incasarile din accize au fost cu 3,5% mai mici comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, fiind influentate de reducerea nivelului acestora pentru unele produse energetice incepand cu 1 ianuarie 2017.Sumele de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate sunt in suma de 13,8 miliarde lei.Potrivit MFP, cheltuielile bugetului general consolidat, in suma de 238,4 miliarde lei, au crescut in termeni nominali cu 12,9% fata de primele unsprezece luni ale anului trecut."Cheltuielile de personal au crescut cu 21,3% fata de aceeasi perioada a anului precedent fiind determinate de majorarile salariale acordate in a doua parte a anului 2016, respectiv aplicarea, incepand cu luna august 2016, a prevederilor O.U.G. nr.20/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificareasi completarea unor acte normative, precum si de cresterile salariale acordate in 2017, respectiv cresterea cu 15% a salariilor din sanatate si din educatie de la 1 ianuarie 2017, a personalului platit din fonduri publice din institutiile si autoritatile publice ale administratiei publice locale care beneficiaza de majorarea cu 20% incepand cu 1 februarie 2017, majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 1.250 lei la 1.450 lei din 1 februarie 2017, majorarea cu 30% a salariilor personalului din bibliotecile nationale si muzee nationale incepand cu iunie 2017, majorarea cu 15% a soldelor de functie ale personalului militar incepand cu iunie 2017, majorarea cu 10% a salariilor de functie ale politistilor incepand cu 1 octombrie 2017, precum si aplicarea incepand cu 1 iulie 2017 a prevederilor din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice", precizeaza comunicatul institutiei.Totodata, cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut cu 1,7% fata de aceeasi perioada a anului precedent, cresterea reflectandu-se la bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si la bugetele locale si bugetele institutiilor autofinantate. Potrivit ministerului citat, dobanzile sunt cu 0,5% mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent.In privinta subventiilor, acestea sunt in scadere cu 6,6% fata de aceeasi perioada a anului precedent, reprezentand 0,6% din PIB. Cheltuielile cu asistenta sociala au crescut fata de anul precedent cu 12,9%, fiind influentate, in principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungand la 917,5 lei, si cu 9% de la 1 iulie 2017 a punctului de pensie, ajungand la 1.000 lei, precum si masurile ce au fost aprobate in timpul anului 2016 care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale; majorarea si modificarea modalitatii de stabilire a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie.Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si pe cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 17,5 miliarde lei, respectiv 2,1% din PIB.Pentru intregul an, tinta de deficit bugetar este de 2,96% din PIB.Conform previziunilor economice de toamna publicate de Comisia Europeana, deficitul public ar urma sa ajunga la 3% din PIB in 2017, pentru ca in 2018 sa se agraveze si mai mult pana la 3,9% din PIB si sa ajunga la 4,1% in 2019.