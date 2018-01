BNR a lansat pe piata, in prima zi a anului, bancnotele si monedele cu noua stema a tarii, care vor circula in paralel cu cele deja existente

Acestea sunt emise pentru a include noua stema a tarii, adoptata prin Legea nr. 146/2016, care modifica Legea nr. 102/1992 privind stema tarii si sigiliul statului."Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua stema, caracteristicile acestora, precum si elementele de siguranta ale bancnotelor cu noua stema vor fi aceleasi cu cele ale bancnotelor si monedelor aflate in circulatie", a aratat BNR.Bancnotele si monedele cu noua stema vor fi lansate in circulatie in mod esalonat, in functie de nevoile reale ale circulatiei monetare.Stema Romaniei simbolizeaza statul roman national, suveran si independent, unitar si indivizibil si se compune din doua scuturi suprapuse, scutul mare si scutul mic. In noua forma, scutul mare, de culoare albastra, are o acvila de aur cu capul spre dreapta incoronata, cu ciocul si ghearele rosii, cu aripile deschise, tinand in cioc o cruce ortodoxa din aur, in gheara dreapta o sabie, iar in gheara stanga un buzdugan.In noua forma a stemei, a fost readusa Coroana de Otel pe capul Acvilei, care a fost turnata din otelul unui tun turcesc capturat in Razboiul de independenta (1877-1878) si simbolizeaza caracterul national, suveranitatea si independenta.Coroana de Otel reprezinta coroana regala a Romaniei, Regele Carol I optand pentur otel pentru a simboliza vitejia ostasilor romani. Aceasta a fost oferita regelui la Palatul Regal la data de 10 mai 1881, cu prilejul incoronarii sale ca Rege si proclamarii Regatului Romaniei.Coroana a fost purtata si de Regele Ferdinand I la incoronarea sa de la Alba Iulia, la 15 octombrie 1922. Totodata, Regele Mihai I a purtat Coroana de Otel cand a fost uns Rege in catedrala patriarhala din Bucuresti la a doua urcare pe tron, la 6 septembrie 1940.Coroana s-a regasit pe stema nationala in perioada 1881-1947, revenind in componenta stemei la 11 iulie 2016.Autoritatile publice trebuie sa inlocuiasca, pana la 31 decembrie 2018, anul Centenarului Marii Uniri, toate stemele si sigiliile existente cu noile modele ale acestora.Pana la finalul anului, pot fi utilizate in paralel cele doua modele de stema si sigiliu ale Romaniei.