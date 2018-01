Exclusiv Numarul posturilor ocupate in administratia locala a depasit 700.000. In Vaslui, unul din 8 salariati lucreaza in sectorul public

Imbunatatirea conditiilor salariale in sectorul public a dus, asa cum era de banuit, la o crestere a numarului de angajati in administratia publica locala cu peste 10% fata de finalul anului 2014), potrivit datelor transmise pentru HotNews.ro de catre Minsiterul Finantelor Publice. Din cele 1,2 milioane de posturi ocupate in administratia publica, circa 500.000 sunt in adminsitratia publica centrala, iar peste 700.000 sunt posturi ocupate in administratia locala. In judetul Salaj, avem circa 25 de locuitori "arondati" unui angajat in sectorul public, cei mai multi fiind in Ilfov si Bucuresti, cu cate 40 de locuitor/salariat public."Institutia monitorizeaza numarul de posturi aprobate, ocupate si vacante, pe baza raportarilor lunare transmise de ordonatorii principali de credite ai administratiei publice centrale si locale. "Conform acestor raportari, la sfarsitul lunii octombrie 2017, la nivelul institutiilor si autoritatilor publice se inregistrau 1.205.041 posturi ocupate, din care 501.788 posturi la nivelul administratiei publice centrale si 703.253 posturi la nivelul administratiei publice locale", se arata in raspunsul transmis HotNews.ro de catre MFP.Interesant mi se pare graficul de mai jos, care ne arata ponderea salariatilor din administratia publica in numarul total de salariati, judet cu judet. In Vaslui, unul din 8 salariati lucreaza in sectorul public. In Botosani, Bacau, Tulcea, Gorj, Calarasi, Suceava si alte 11 judete, cel putin un salariat din 10 e angajat la Stat. Click pe imagine pentru a o mari.Evolutia numarului de posturi ocupate in administratia publica locala in intervalul 2014-2017 o aveti mai jos, judet cu judet. Avem, dupa cum se vede in imaginea de mai jos, un singur judet care a "taiat" din posturi- Giurgiu. Click pe imagine pentru a o mari.Sigur, am fi tentati sa presupunem ca in judetele cu o administratie locala supla, treburile merg mai usor si ca respectivul judet evolueaza mai bine din punct de vedere economic. Din pacate, am gresi daca am asuma aceasta ipoteza. De pilda judetul Salaj, unde fiecarui angajat la Stat ii sunt arondati doar 25 de locuitori, are printre cele mai mici PIB/capita (Salajul e pe al patrulea loc de la coada din acest punct de vedere). Covasna si Mehedinti, cele mai sarace judete din tara dupa criteriul PIB/capita, au cate 27 de locuitori/salariat public, foarte aproape de Salaj.Click pe imagine pentru a o mari.Mai jos, aveti in valori absolute numarul de posturi ocupate in administratia publica locala, la finele lui 2014 (cu albastru) si respectiv 2017 (cu verde). Click pe imagine pentru a o mari.Din pacate, mai precizeaza reprezentantii Finantelor in raspunsul transmis HotNews.ro, "situatiile privind monitorizarea numarului de posturi si a cheltuielilor de personal transmise de ordonatorii principali de credite ai administratiei publice centrale cuprind informatii centralizate la nivel de ordonator principal de credite, fara a contine o detaliere la nivel de judete a numarului de posturi aferent structurilor teritoriale ale ministerelor si ale altor organe centrale de specialitate".