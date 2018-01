BNR a cheltuit in 2017 circa 750 milioane de euro din rezerva valutara. O buna parte din bani s-au dus pe mentinerea cursului, pentru ca leul sa nu se deprecieze si mai consistent

Intrări de 2.424 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finanţelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene (1.045 milioane euro) și altele;

Ieşiri de 1.992 milioane euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituţiile de credit, plăţi de rate şi dobânzi în contul datoriei publice şi a altor obligații externe denominate în valută (inclusiv plata Ministerului Apărării Naţionale în sumă de 766 milioane dolari americani aferentă programului de înzestrare HSAM) şi altele.

De-a lungul anului trecut, BNR a cheltuit circa 750 milioane de euro din rezerva valutara, astfel ca fata de 1 ianuarie 2017, astazi avem 33,494 miliarde euro, fata de 34.242 miliarde euro, la inceputul anului trecut. O buna parte din rezerva s-a dus pentru mentinerea cursului de schimb, lucru pe care oficialii Bancii Centrale nu il comenteaza niciodata. Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 3.612 miliarde de euro. E drept, gradul de acoperire in luni de import a mai scazut in 2017, insa nu la un nivel care sa genereze alerte.Rezerva de aur a Romaniei este peste cea a statelor din regiune, de pilda rezerva de aur a bancii centrale a Bulgariei este de 39,8 tone, a celei din Letonia - de 7,8 tone, din Lituania - de 5,9 tone, din Polonia - de 103 tone ( dar Polonia are o populatie dubla fata de cea a Romaniei), iar a Slovaciei - de 31,7 tone. Isarescu a atras anul trecut atentia ca rezerva internationala a Romaniei nu trebuie sa creasca. "Anumite fluctuatii in sus si in jos sunt absolut normale. Stabilizam rezerva in functie de foarte multi alti indicatori", mai explica Isarescu.BNR inves­te propriile rezerve internaţionale in obligaţiuni, aur sau plasa­mente la alte instituţii financiare, dar nu în active mai riscante, precum acţiuni, sau în alte instrumente financiare complexe, desi acestea ar putea oferi randamente mult mai mari, insa cu riscuri mult mai ridicate. Pentru a putea investi in actiuni, ar fi nevoie de o decizie a Consiliului de Adminsitraţie al BNR.Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei a explicat si de ce o parte din rezerva internationala este tinuta in afara tarii. " Astfel se poate verifica existenta acesteia in orice clipa pe plan international in sistemul de conturi". Altfel, a mai adaugat Isarescu in cadrul unei prelegeri sustinute la Alba Iulia, rezerva internationala nu ar avea "nicio valoare"."Pentru ca multa lume considera ca e ceva necurat aici, de ce BNR tine aurul la Londra. Pai, aurul este parte din rezerva noastra internationala. E rezerva internationala. Nu e rezerva interna. Toata rezerva internationala a unei tari se tine in exterior, ca de-aia se numeste rezerva internationala. Daca am tine banii in tara nu ar avea absolut nicio valoare. Nu ar asigura stabilitatea. Ii tinem in conturi in strainatate. Asa se tine", a declarat guvernatorul BNR.Isarescu a adaugat ca poate "pare contraintuitiv", dar "in momentul in care am tine rezerva valutara in tara, in primul rand am credita pe gratis, fara dobanda, tarile emitente de moneda ale monedei respective si, in al doilea rand, nu am asigura convertibilitatea".Potrivit unui comunicat transmis mieruri de BNR, in cursul lunii decembrie 2017, au avut loc următoarele operaţiuni:Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 decembrie 2017 au fost de 37.106 mld. euro, faţă de 36.705 miliarde euro la 30 noiembrie 2017 și fata de 37.905 miliarde euro la 31 decembrie 2016.