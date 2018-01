Din aprilie, Johan Meyer va deveni singurul manager de portofoliu principal al Fondului Proprietatea

Incepand din aprilie 2018, actualul co-CEO al Fondului Proprietatea, Johan Meyer va deveni singurul manager de portofoliu principal al Fondului, potrivit unui comunicat transmis joi Bursei de Valori. In prezent, conducerea Fondului este asigurata de Johan Meyer si de Greg Konieczny, ultimul fiind extrem de critic in ultima perioada cu privire la nerespectarea de catre Romania a legii privind guvernarea corporativa. Viitorul CEO, Johan Meyer, este absolvent al Universitatii din Pretoria, detine o licenta universitara in comert si un master in economie. Meyer vorbeste limba Engleza, Afrikaans si invata in prezent limba romana.Începând cu 1 aprilie 2018, Greg Konieczny, Director al departamentului SpecialityStrategies din cadrul TempletonEmerging Markets Group (TEMG), va renunța la responsabilitățile legate de managementul Fondului, acestea fiind transferate către Johan."Suntem foarte încrezători că Fondul se va afla în continuare pe mâini foarte bune, ținând cont de angajamentulputernic și dedicareademonstrate de Johan în ultimul an pentru a genera valoare la Fond. Mai mult decât atât, Johan posedă excelente aptitudini de lider, expertiză vastă în domeniul fondurilor de investiții, înțelegere a pieței locale și experiențăprofesionalăsolidă, care suntextrem de valoroase pentru a conduce eforturile noastre în România și pe plan internațional", a declarat Sorin Mîndruțescu, Președintele Comitetului ReprezentanțilorFondului Proprietatea.El a mai adăugat: "Dorim, de asemenea, să ii transmitem aprecierea şi mulțumirile noastrelui Greg Konieczny, ale cărui eforturi remarcabile au contribuit în mare măsură la succesul actual al Fondului. În numele tuturor membrilor Comitetului Reprezentanților, doresc să-i urez mult succes în privința responsabilităților sale extinse din cadrul TEMG ".Din aprilie 2018 managementul Fondului va avea urmatoarea structura: Administratorul de Fond de Investitii Alternative ramane Franklin Templeton International Services S.A R.L., avand urmatorii reprezentanti permanenti: Craig Blair, Denise Voss, Mike Sommer, Johan Meyer, si Oana Truta.Johan Meyer s-a alaturat Franklin Templeton Investments in 2004. Anterior rolului sau in Romania, acesta a ocupat pozitia de director executiv Africa de Sud, respectiv de director al departamentului Africa Strategy din cadrul Templeton Emerging Markets Group.