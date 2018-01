Trei noutati de care trebuie sa tii seama atunci cand iti depui declaratia privind impozitul anual pe venit si contributiile sociale

In esenta, toate cele trei declaratii sunt modificate si completate ca sa corespunda noilor reglementari suportate de Codul fiscal in anul 2017, pe langa obligatiile deja reglementate prin legislatia anterioara - OpANAF nr. 3695/2016.

a) Formularul 205

pana in ultima zi a lunii februarie a anului 2018

Ca noutate, incepand cu anul 2017 se introduce obligatia declararii si pentru: Venituri din pensii si Veniturile realizate de o persoana fizica din asocierea cu o persoana juridica ce plateste impozit specific.



b) Formularul 207

Venituri din dividende;

Venituri din dobanzi;

Venituri din redevente;

Venituri din comisioane;

Venituri din activitati sportive si de divertisment;

Venituri reprezentand remuneratii primite de persoane juridice straine care actioneaza in calitate de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane;

Venituri din servicii prestate de persoane nerezidente;

Venituri obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in Romania;

Venituri obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane nerezidente;

Venituri din lichidarea unei persoane juridice romane;

Venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident.



c) Formularul 201

venituri din profesii liberale, venituri din activitati de productie, comert, prestari servicii;

venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala;

venituri din cedarea folosintei bunurilor;

venituri din activitati agricole, piscicultura, silvicultura;

venituri sub forma de dividende;

venituri sub forma de dobanzi;

venituri din premii, venituri din jocuri de noroc;

castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar, alte venituri din investitii;

venituri din pensii;

remuneratii/indemnizatii ale membrilor consiliului de administratie/administratori/cenzori si alte venituri similare,



