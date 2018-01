Fostul sef al Uber vrea sa vanda 29% din actiunile sale pentru 1,4 miliarde de dolari (media)

Travis Kalanick, fostul sef si co-fondator al Uber, intentioneaza sa vanda 29% din participatia sa la companie, o tranzactie care i-ar putea aduce 1,4 miliarde de dolari, raporteaza agentia de stiri Bloomberg, citata de agentia elvetiana de stiri Romandie Kalanick, care detine in prezent 10% din compania de inchiriere de masini cu sofer, isi va vinde actiunile unui consortiu de investitori condus de grupul japonez Softbank, care a evaluat Uber la 48 miliarde de dolari, mai spune Bloomberg citand surse apropiate de dosar.Compania intentiona sa intre pe piata bursiera in 2019, dar a fost lovita in ultimele luni de un val de scandaluri care i-au afectat reputatia.Kalanick a trebuit sa demisioneze in functia de presedinte in iunie. Totusi, el a ramas membru al consiliului de administratie.Uber este vizat de mai multe investigatii din partea autoritatilor americane, legate de suspiciunea de luare de mita de catre functionari din strainatate sau de utilizarea de programe ilegale. De asemenea, este urmarita in justitie si de catre Waymo, o subsidiara a companiei Alphabet (Google), specializata in masini autonome, acuzatiile fiind de furt de tehnologie.