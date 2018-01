Din 17 ianuarie intra in vigoare legea preventiei. Fata de proiectul initial supus dezbaterii publice, forma adoptata nu mai enumera contraventiile la care se refera. Vezi cele cinci puncte esentiale ale legii

legislatia in vigoare pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor;

Drepturile si obligatiile autoritatilor de control, dar si drepturile si obligatiile persoanelor controlate;

Indicarea distincta a contraventiilor si a sanctiunilor pe care institutia de control le poate aplica.



Sa elaboreze proceduri de indrumare si control pe care sa le urmeze toate persoanele ce efectueaza activitati de control;

Sa afiseze pe paginile de internet detinute solutiile de indrumare, precum si procedurile de indrumare;

La fiecare activitate de control trebuie sa se exercite un rol activ de indrumare;

Recent, in Monitorul Oficial a aparut Legea preventiei care, in viziunea legiuitorului, este un act normativ pentru prevenirea savarsirii de contraventii. Fata de proiectul initial supus dezbaterii publice, forma finala adoptata nu mai enumera contraventiile aflate in sfera legii. Acestea urmeaza sa fie adoptate in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a legii prin Hotarare de Guvern.Ce se specifica in lege:Toate institutiile publice si autoritatile cu atributiile de control au obligatia ca in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi sa elaboreze si sa difuzeze documentare si ghiduri privind:In activitatea de indrumare institutiile si autoritatile de control au obligatia:

5 puncte esentiale ale legii:



1. In cazul unui control, sanctiunea aplicata e avertismentul plus un plan de conformare

2. In cazul in care, agentul constatator aplica alte sanctiuni decat avertismentul insotit de planul de conformare, cand este cazul, in aceasta situatie se considera ca procesul verbal de constatare a contraventiei este nul de drept.

3. In termen de 10 zile lucratoare, de la data expirarii termenului de remediere, agentul constatator trebuie sa reia inspectia si sa constate daca persoana controlata a indeplinit masurile de conformare. In cazul in care aceste masuri au fost indeplinite, se vor consemna in sectiunea finala a planului de conformare.

4. Daca agentul constatator observa ca nu au fost indeplinite obligatiile de conformare, atunci va aplica sanctiunile contraventionale prevazute de legislatie, altele decat avertismentul.

5. Daca in termen de 3 ani de la sanctionarea cu avertisment se constata ca persoana controlata se afla intr-o alta situatie de sanctiune contraventionala, aceasta nu mai beneficiaza de procedura avertismentului si a planului de guvernare si va fi amendata contraventional cu celelalte sanctiuni prevazute de lege.

In cazul actiunilor de control, cand se constata savarsirea unei contraventii dintre cele ce vor fi adoptate prin Hotarare de Guvern, agentul constatator aplica drept sanctiune avertismentul la care anexeaza un plan de remediere.Nu se aplica sanctiunea cu avertismentul si nu se aplica un plan de conformare daca persoana conformata isi indeplineste obligatiile legale pe parcursul controlului sau daca contraventia nu are caracter de continuitate.ianuarie, cu exceptia situatiei privind termenul maxim in care Guvernul trebuie sa adopte contraventiile de fac obiectul legii, pana in data de 15 ianuarie. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta