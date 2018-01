Consumul privat, masurat prin prisma vanzarilor din comertul cu amanuntul, a crescut in primele 11 luni cu 10,3%

In primele 11 luni din 2017, afacerile din comertul cu amanuntul au crescut (fata de aceeasi perioada din 2016) cu 10,3%, datorita cresterii vanzarilor de produse nealimentare (+13,0%), comertului cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (+12,2%) si vanzarilor de produse alimentare, bauturi si tutun (+6,1%), a transmis luni Institutul National de Statistica.Cresterile erau asteptate, intrucat relaxarea fiscala de anul trecut (majorari salariale s.a.) au adus in piata peste 7 miliarde de lei, mare parte din bani regasindu-se in cresterea volumelor de cumparaturi.