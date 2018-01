CITR: De la 1 ianuarie 2018, romanii aflati in incapacitate de plata s-ar putea proteja de executarea silita. Numai ca nu au cui sa adreseze dosarul de insolventa

Legea insolventei persoanelor fizice, amanata deja de trei ori, a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018, dar nu poate fi aplicata din cauza unor blocaje procedurale. Cele mai importante probleme sunt, in opinia Casei de Insolventa Transilvania (CITR), faptul ca nu s-au constituit comisiile de insolventa la nivel local, unde ar trebui sa fie depuse dosarele de insolventa, si ca nu s-a publicat Lista administratorilor procedurii si lichidatorilor pentru procedura insolventei persoanelor fizice, adica specialistii autorizati sa se ocupe de acest tip de procedura."Vorbim despre o lege extrem de importanta pentru sanatatea fluxului economic si pentru protectia sociala, care in Romania vine tarziu si care, mai grav, este inaplicabila. Si daca am avea astazi comisiile locale infiintate, ar mai fi nevoie de cel putin cateva luni pentru definitivarea logisticii de lucru, pentru informarea cetatenilor cu privire la procedura, precum si pentru definitivarea listei de specialisti care vor fi desemnati de comisii sa administreze procedura pentru persoane fizice. Vorbim deja de peste doi ani despre lupul care vine la oi, iar evenimentul ne-a prins tot nepregatiti. Tot ce mai putem face pana cand legea va deveni functionala, este sa depunem un efort comun de informare pentru debitorii neavizati, persoane fizice", apreciaza Vasile Godinca-Herlea, CEO CITR, parte a CITR Group.Printre principalele beneficii pe care le aduce o astfel de lege in randul romanilor care se confrunta cu probleme financiare se numara: asigurarea unor mecanisme de stergere sau de reesalonare in anumite conditii a datoriilor, educatia financiara, protectia sociala a unor categorii sociale vulnerabile, sau protectia de executare silita.Legea insolventei personale are deja un istoric de zeci de ani in alte tari (Franta: din anul 1989, Germania: din 1999), chiar si in regiune: in Cehia, care are o populatie de doua ori mai mica decat a Romaniei, legea insolventei persoanei fizice a intrat in vigoare in 2008, an in care s-au inregistrat peste 5000 de solicitari, din care 1300 au fost proceduri deschise (dosare care s-au calificat pentru procedura de insolventa din totalul de cereri depuse). In anul 2014 numarul de solicitari din Cehia era deja de sapte ori mai mare (35.000 de dosare) fata de 2008, iar numarul de proceduri deschise era semnificativ: aprox. 28.000 din cele 35.000, cu o descarcare de datorii (stergerea datoriilor care nu pot fi platite in urma procedurii de insolventa) in aproximativ 7% din totalul dosarelor in care a fost deschisa procedura de insolventa.