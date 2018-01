BNR a majorat rata dobanzii de politica monetara la 2%

Majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,00 la sută pe an de la 0,75 la sută pe an, iar rata dobânzii aferente facilității de creditare la 3,00 la sută pe an de la 2,75 la sută pe an începând cu data de 9 ianuarie 2018;

Păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

BNR a majorat luni, in prima sedinta a Consiliului de Administratie din acest an rata dobanzii cheie, la 2%, in linie cu asteptarile majoritatii economistilor. Dupa aproape 1000 de zile (977 zile, mai exact) in care BNR a stat cu dobanda de politica monetara la 1,75%, membrii Consiliului de Administratie au votat recomandarile celor 10 membri ai Comitetului de politica monetara de a urca dobanda cheie la 2% pe fondul cresterii peste asteptari a inflatiei. Nivelul dobanzii cheie este importanta in principal pentru bancile comerciale (care se imprumuta de la BNR la nivelul dobanzii cheie), cat si pentru investitorii straini care cauta tari in care dobanzile sunt cat mai ridicate pentru a-si fructifica banii la randamente cat mai mari.De asemenea, decizia de luni a BNR mai include:Din cauza cresterii inflatiei (pe fondul unei politici fiscale confuze), decizia era asa cum spuneam, de asteptat. "Daca dobanda de politica monetara ramane mult in urma inflatiei, apare presiune pe curs, banca centrala va trebui atunci sa intervina vanzand valuta si scotand astfel lei din piata, iar dobanda va ajunge oricum sa creasca in aceste conditii. Diferenta este ca, in cazul unei lipse de reactie imediata la cresterea inflatiei se creaza volatilitate in piata din cauza lipsei de incredere a pietelor, iar exemplul Turciei arata, din nou, ca este mult mai mare costul recastigarii increderii. Daca, insa, BNR reactioneaza si comunica pietei ca vede ca fiind doar temporara aceasta crestere a inflatiei, impactul pe randamentul titlurilor de stat va exista, dar va fi limitat. Daca nu reactioneaza, volatilitatea anticipata de piata va dice mult in sus randamentele titlurilor de stat. O banca centrala care reactioneaza la timp prin majorarea dobanzii la cresterea inflatiei reduce costurile pentru intreaga economie diminuand volatilitatea, costurile imprumuturilor pe termen lung, iar in final si dobanzile", a explicat recent Dan Bucsa, economist-sef in cadrul Unicredit. In opinia sa, BNR pleaca acum dintr-o pozitie mult mai buna decat dupa criza financiara, data fiind perioada lunga cu inflatie redusa si increderea mult mai mare de care se bucura.Bucsa este de parere ca, in momentul de fata, pentru Romania este mai important stabilitatea dobanzii decat cea a cursului de schimb, desi, traditional, BNR s-a ingrijit mai ales de curs, in conditiile in care multi ani romanii s-au imprumutat preponderant in valuta. Lucrurile s-au schimbat, insa, intre timp. Impactul asupra serviciului datoriei este mult mai mare daca se majoreaza dobanda, decat in cazul unei deprecieri a leului, insa, datorita cresterii inflatiei, s-ar putea sa fie nevoie temporar de majorari de dobanda.Rata dobanzii de politica monetara reprezinta rata dobanzii utilizata pentru principalele operatiuni de piata monetara ale BNR. Actualmente, acestea sunt operatiunile repo pe termen de o saptamana, derulate prin licitatie la rata fixa de dobanda.Ratele dobanzilor aferente facilitatilor permanente acordate de catre BNR (facilitatea de depozit si facilitatea de credit) formeaza un coridor simetric in raport cu rata dobanzii de politica monetara.