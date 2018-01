VIDEO ​Isarescu: Majorarea ratei dobanzii NU inseamna ca se va majora rata ROBOR- cea pe baza careia se calculeaza dobanda la creditele in lei acordate populatiei. S-ar putea ca efectul in piata sa fie usor deosebit

"​Ceea ce vreau sa va spun este ca aceasta majorare a ratei dobanzii nu inseamna in sine ca se va majora rata ROBOR- cea pe baza careia se calculeaza dobanda la creditele in lei acordate populatiei. S-ar putea ca efectul in piata sa fie usor deosebit. Noi nu vedem sub nicio forma, miscari ample ale dobanzilor. Datoria mea este sa transmit acest lucru societatii romanesti", a spus luni Guvernatorul BNR Mugur Isarescu, in briefingul de presa care a urmat deciziei Bancii Nationale de a urca dobanda cheie de la 1.75% la 2%. Vezi mai jos interventia video a Guvernatorului BNR."As mai sublinia ca modificari ale ROBOR de la 2.01 la 2.03 (e posibil ca ROBOR sa coboare sub 2%) sunt neseminificatice, cu impact minor. In consecinta, aceasta mediatizare excesiva trebuie sa fie atenuata. Avem o crestere a cererii peste potentialul economiei care se poate finaliza in doar doua drectii: ori intr-un deficit mai mare ori intr-o inflatie mai mare. Niciuna nu este de dorit. Preferam corectii graduale, care sa nu fie bruste. Miscarea de astazi nu a bruscat economia dimpotriva, noi ne asteptam sa atenueze anticipatiile inflationiste ca fiind o masura corecta, luata la timp si care nu risca sa ingreuneze povara creditelor catre public- populatie sau intreprinderi", a mai spus Isarescu.