Au aparut Normele la legea care obliga comerciantii sa se doteze cu cititoare de carduri. Vezi in text o sinteza atat a noilor modificari, cat si a celor existente.

Beneficiarii platii care accepta la plata carduri informeaza persoana solicitanta cu privire la suma maxima care poate fi furnizata ca avans in numerar.

Pentru a asigura efectuarea platilor cu carduri, beneficiarii platii incheie contracte cu institutiile acceptante, care efectueaza si dotarea cu terminalele de plata. In contractele incheiate cu institutiile acceptante se prevad tipurile de obligatii de plata care se pot achita la fiecare tip de terminal de plata prin intermediul cardurilor, iar in cazul in care se acorda avans in numerar, conditiile de furnizare a acestuia.

Pentru platile initiate cu carduri prin intermediul terminalelor de plata, institutiile acceptante asigura emiterea unei chitante, in conformitate cu prevederile legale si reglementarile organizatiilor de carduri, care reprezinta pentru utilizatorul de card dovada platii. In cazul institutiilor publice, operatorul de la ghiseul la care este montat terminalul de plata elibereaza, in afara chitantei, un document care cuprinde defalcarea sumei totale platite la terminalul de plata pe obligatii de plata si data efectuarii platii. Documentul care cuprinde defalcarea sumei totale platite la terminalul de plata, se tipareste in doua exemplare, care sunt semnate de catre operatorul de la ghiseu, din care un exemplar se inmaneaza utilizatorului de card.

Pentru platile initiate cu carduri prin internet, beneficiarii platii asigura transmiterea catre utilizatorul de card a unui document in format electronic, care cuprinde defalcarea sumei totale platite pe obligatii de plata si data efectuarii platii.

Sumele reprezentand obligatiile de plata incasate de institutiile publice sunt transferate de catre institutiile acceptante intr-un cont colector al bancii -analitic cont beneficiar in aceeasi zi sau, in cazul platilor efectuate dupa o anumita ora stabilita prin contract, cel tarziu in prima zi lucratoare de la achitarea acestor sume prin intermediul cardurilor.

In Monitorul Oficial de vineri (05 ianuarie 2018) s-a publicat HG nr. 949/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata. Reamintim faptul ca legea ce obliga comerciantii sa se doteze cu cititoare de carduri este in vigoare. In analiza de astazi am facut o sinteza atat a noilor modificari, cat si a celor existente.Persoanele juridice care desfasoara activitati de comert cu amanuntul si care realizeaza anual o cifra de afaceri mai mare de 10.000 de euro in echivalent lei au obligatia sa accepte ca mijloc de plata si cardurile de debit si cardurile de credit, dar pot accepta la plata si alte instrumente de plata electronica cu acces la distanta.