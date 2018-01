INS: ​Somajul a scazut in noiembrie pana la 4.9%

Rata somajului in luna noiembrie 2017 a scazut cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta (4,9%), au transmis marti reprezentntii Institutului National de Statistica. Ca numar de someri, in noiembrie Romania avea 443.000 de persoane in cautarea unui loc de munca, in scadere atat fata de luna precedenta (451.000 de someri), cat si fata de aceeasi luna a anului anterior (492.000 persoane), mai precizeaza INS.Pe sexe, rata somajului la barbati a depasit-o cu 1,9 puncte procentuale pe cea a femeilor (valorile respective fiind 5,6% in cazul persoanelor de sex masculin si 3,7% in cazul celor de sex feminin).Pentru persoanele adulte (25-74 ani), rata somajului a fost estimata la 3,8% pentru luna noiembrie 2017 (4,7% in cazul barbatilor si 2,7% in cel al femeilor).Numarul somerilor in varsta de 25-74 ani reprezenta 74,8% din numarul total al somerilor estimat pentru luna noiembrie 2017.