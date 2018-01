Exporturile ne-au adus in primele 11 luni din anul trecut putin peste 58 de miliarde de euro. Importurile ne-au "luat" 69 de miliarde. Ca sa nu ne tot miram de tendinta de depreciere a leului

In primele 11 luni ale anului trecut, incasarile din exporturi au adus circa 58,14 miliarde de euro, in vreme ce suma necesara pentru achitarea importurilor a fost de 69,49 miliarde de euro, arata datele transmise marti de Institutul Nationa de Statistica. Cu alte cuvinte, deficitul balantei comerciale a fost de 11,34 miliarde euro, mai mare cu 2,56 miliarde euro decat cel inregistrat in perioada 1.I-30.XI 2016. Numai in noiembrie, deficitul comercial a depasit 1.1 miliarde de euro, ceea ce se poate traduce si printr-o presiune suplimentara pe cursul de schimb euro/leu.Fata de luna noiembrie 2016, exporturile din luna noiembrie 2017 au crescut cu 8,9%, iar importurile au crescut cu 11,8%.