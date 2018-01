Se vor scumpi creditele? Se va deprecia leul? Va creste ROBOR? - Dan Suciu, purtatorul de cuvant al BNR raspunde celor 3 intrebari

Se vor scumpi creditele?

Dar ROBOR? Va creste si el?

Va influenta miscarea BNR cursul euro-leu?

Toti romanii, mai ales cei cu imprumuturi contractate la banci, au vazut in cresterea de luni a dobanzii cheie de catre BNR un pericol la care banca centrala ii expune, fie prin cresterea dobanzilor si a ratelor la banci, fie prin influentarea indirecta a cursului sau a inamicului nr 1- ROBOR. Altii au vazut o razbunare indirecta la adresa premierului Tudose, premierul care arunca intr-un mod populist, sageti la adresa bancilor comerciale si a BNR. "Mutarea" de ieri a BNR nu are de-a face nici cu prima si nici cu a doua ipoteza. BNR nu "regleaza" nevoi ale romanilor persoane fizice si nici nu se ocupa de vendete la adresa celor fara card bancar. Rolul BNR este acela de a sesiza probleme care pot afecta stabilitatea preturilor (si a economiei) si de a incerca sa le rezolve. Despre cele 3 intrebari care stau pe buzele tuturor: Se vor scumpi creditele? Se va deprecia leul? Va creste ROBOR, ca urmare a deciziei de luni a BNR?, cititi mai jos o interventie radio a lui Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Centrale."In cursul anului trecut, mai ales spre final am avut o crestere de preturi in economie, acest lucru s-a simtit, s-a vazut, in consecinta instrumentul pe care il foloseste Banca Nationala pentru a-si indeplini mandatul si anume stabilitatea preturilor este dobanda de politica monetara, iar solutia nu poate fi alta decat a alinia aceasta dobanda la realitatea pietei si realitatea pietei a insemnat o crestere usoara a dobanzii. Ceea ce incercam sa facem prin aceasta crestere de dobanda este sa temperam cresterile de preturi, care depind, evident si de aceste elemente de dobanda si mai ales sa ancoram anticipatiile legate de cresterea inflatiei intr-o zona mai joasa si de aceea e bine sa luam aceste decizii din timp", a explicat Dan Suciu, purtatorul de cuvant al BNR in cadrul emisiunii Apel Matinal, difuzat de Radio Romania Actualitati.Dan Suciu: Mai degraba nu, as spune. Pentru ca deja dobanzile in piata erau la nivelul acesta, s-a discutat pe finalul anului foarte mult de celebrul ROBOR, o dobanda compusa, rezultat al unei tranzactii in piata, si a devenit o vedeta care ajunsese deja la 2%, era oscilant in jurul acestei valori, deci dobanda noastra era un pic in urma, din acest punct de vedere nu cred ca de data aceasta impactul va fi unul care se va simti.Va puteti gandi ca si dobanzile vor creste si la depozite pentru ca ele cumva actioneaza in paralel. Sigur, intr-un orizont de timp poate mai lent si poate nu in proportia in care isi doreste foecare, dar impactul pe dobanzi inseamna impact pe dobanzi, pe toate dobanzile si pe cele de credit, si pe cele de depozit. In momentul in care avem o crestere, totusi, usoara de 0,25% e foarte greu de decelat impactul acesta si de spus ca el se va transmite instantaneu si se va simti instantaneu.Dan Suciu:Deja dobanzile in piata erau la nivelul acesta, s-a discutat pe finalul anului foarte mult de celebrul ROBOR, o dobanda compusa, rezultat al unei tranzactii in piata, si a devenit o vedeta care ajunsese deja la 2%, era oscilant in jurul acestei valori, deci dobanda noastra era un pic in urma, din acest punct de vedere nu cred ca de data aceasta impactul va fi unul care se va simti.Dealtfel, ieri am vazut chiar o scadere a ROBOR-ului, se dusese, se stabilizase undeva in jurul cifrei de 2% la scandenta pe trei luni, cea care e de multe ori luata in calcul pentru credite. Dar as spune ca lucrurile nu trebuie vazute la nivelul acesta atat de fatalist. Vorbim de cifre mici, vorbim de cifre subunitare si pana la urma, e drept, in trei ani de zile nu s-a operat aceasta dobanda si probabil ca cu totii am uitat ca dobanzile variaza, ele mai si cresc, mai si scad, in functie de ce se intampla in economie. Dar e drept, trei ani de zile am avut aceasta neasteptata stabilitate a dobanzilor, care cumva acum sigur creeaza un anumit disconfort, in momentul in care sesizam cu totii ca dobanzile variaza.Dan Suciu: Cu siguranta ca toate elementele se imbina intr-o economie de piata, si o economie de piata presupune variatii si pe dobanzi si pe curs. Banca Nationala incearca prin aceste decizii cumva sa ancoreze dobanzile, sa nu avem variatii mari pe dobanzi. In acelasi timp, avem o politica de curs care presupune o volatilitate a cursului. Efectul pe care il vedem sau il vede consiliul de administratie este o anumita volatilitate mai mare a cursului. Volatilitate inseamna crestere si scadere, evident, a cursului, deci nu inseamna o evolutie unidirectionala, chiar daca intelegem cu totii ca ne deranjeaza poate mai mult deprecierea leului decat aprecierea leului, desi lucurile nu sunt atat de simple. Exista componente in economia romaneasca extrem de favorizate, de exemplu exporturile, de o depreciere a leului, si ele sunt generatoare de locuri de munca, valoare adaugata si au rolul lor esential in economia romaneasca. Deci lucrurile cumva, daca le simplificam in bine si rau, niciodata nu ajungem la o concluzie neaparat justa. Dar asta spuneam, evident ca exista o anumita volatilitate pe curs, care se va regasi si si aici intram intr-o oarecare capcana a asteptarilor, pentru ca am avut vreo trei ani in care cursul a variat foarte putin. Variatiile au fost foarte mici, aproape nesesizabile. Si din nou, daca vom avea o variatie un pic mai mare, va crea o anumita emotie in piata, dar repet, asta e piata, piata variaza. Faptul ca am avut o anumita stabilitate e remarcabil si in acelasi timp trebuie sa intelegem ca lucrurile nu pot sta la infinit in variatii mici.